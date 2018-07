Inter | il giovane Carlino è salvo | Uscito dalla sala rianimazione

Comic-Con 2018 : il film sul giovane Nathan Drake di Uncharted sarà Interpretato da Tom Holland : In occasione del Comic Con di San Diego i due registi Nathan Fillion e Allan Ungar conosciuti per il loro fan film ispirato a Naughty Dog Uncharted si sono dichiarati molto fiduciosi sulla realizzazione del film sulla saga Uncharted con protagonista Tom Holland Inoltre Holland ha dichiarato: “Come tutti i fan vogliamo vedere qualcosa e nutriamo davvero grandi speranze a riguardo”. Tra le varie voci che si rincorrevano la più attendibile ...

Le preghiere del mondo del calcio per Pasquale Carlino - giovane dell’Inter : Ci sono i messaggi dell’Inter e delle giovanili del Milan e quelli di tanti amici, compagni e avversari del mondo del calcio sui social. Tutti dicono a Pasquale di non mollare. «L’Inter è tutta con te» si legge su Twitter. «Il nostro pensiero va a Pasquale Carlino, giovane centrocampista del Settore Giovanile dell’@Inter: non mollare!» scrivono dal ...

Trento - giovane minaccia il suicidio : polizia riesce a salvarlo - il video dell’Intervento : La polizia di Stato di Trento ha salvato un giovane italiano che minacciava il suicidio: il ragazzo, affetto da disturbi e in stato di evidente alterazione alcolica, quando sono intervenuti i poliziotti in casa sua è salito in piedi sul parapetto di un balcone. Ma fortunatamente gli agenti lo hanno afferrato in tempo.Continua a leggere

Inter - battuta la concorrenza della Juve per un giovane dello Spezia : Scatto decisivo dell'Inter nella corsa di mercato al baby Samuele Mulattieri , trequartista classe 2000 dello Spezia. Secondo La Gazzetta dello Sport, è fatta per l'arrivo del baby talento italiano per 1,2 milioni. Bruciata la Juve, l'altra pretendente di lusso, oggi è attesa la firma.

Inter - Spalletti accontentato : il giovane Emmers rimane in nerazzurro : L'Inter è stata sicuramente la società più attiva in questa sessione di calciomercato, almeno fino a questo momento. I nerazzurri, infatti, hanno chiuso ben cinque acquisti con l'arrivo di Lautaro Martinez, Stefan De Vrij, Kwadwo Asamoah, Radja Nainggolan e Matteo Politano. Ma tante sono state anche le cessioni vista la necessità di realizzare quarantacinque milioni di euro di plusvalenze per chiudere il bilancio in pareggio entro il 30 ...

Nainggolan all'Inter/ 22 milioni più un giovane - ma la Roma ne chiede 40 : parti ancora distanti : Nainggolan all'Inter, la prima offerta è di 22 milioni più un giovane, ma la Roma ne chiede 40: parti ancora distanti. La trattativa è comunque cominciata(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 09:47:00 GMT)

Alimentazione - Enea : conferenza Internazionale sul grano e premio “Carlotta Award 2018” a giovane ricercatrice : Il premio “Carlotta Award 2018”, intitolato a Carlotta Parisani, moglie e collaboratrice del grande genetista Nazareno Strampelli, vuole ricordare questa donna speciale nel 150° anniversario della nascita e il suo importante contributo all’ottenimento di nuove varietà di grano altamente produttivo. Il premio verrà attribuito a una giovane ricercatrice che presenterà il miglior curriculum scientifico accompagnato da un lavoro sperimentale ...

Andrea Pinamonti/ Mino Raiola è il nuovo procuratore del giovane attaccante dell’Inter : Andrea Pinamonti: Mino Raiola è il nuovo procuratore del giovane attaccante dell’Inter. I nerazzurri dunque discuteranno con Raiola del futuro del ragazzo(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 16:53:00 GMT)

“Mamma - ti prego!”. Federica - stroncata da una malore a 35 anni. Il dramma si è consumato in piscina - dove la giovane madre seguiva la sua grande passione. Un’Intera comunità sconvolta : L’acqua come elemento di vita. Di più, era il suo elemento di vita. Tutti i giorni, per anni, a seguire quella striscia nera dipinta sul fondo della piscina. Fino a ieri, quando la sua vita si è interrotta propria dentro quella vasca azzurra. Federica Menotti è morta così, tra incredulità e disperazione, a 35enne.Una notizia che ha sconvolto il mondo del nuoto e due città intere come Aprilia, dove era nata e cresciuta praticando il suo sport ...

