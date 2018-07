Inter | ecco Icardi-Martinez | al debutto la nuova coppia

Le Interviste CasALavoro dell'Assemblea legislativa Emilia-Romagna - ecco Giorgio Pruccoli - Pd - : ...scarpe L'auto solare 'made in Bologna' trionfa all'American solar challenge negli Stati Uniti Primo posto nella competizione riservata a veicoli solari sviluppati dalle università di tutto il mondo ...

WWE – Svolta storica! ‘Evolution’ sarà il primo PPV Interamente femminile : ecco tutto ciò che c’è da sapere : Nel corso dell’ultima puntata di Raw, Stephanie McMahon ha annunciato il primo PPV della storia della WWE interamente femminile: ‘Evolution’ Stephenie McMahon era attesa sul ring di Raw nella notte, per un clamoroso annuncio riguardante la Women’s division. Annuncio che è arrivato: ad ottobre ci sarà il primo PPV interamente femminile chiamato ‘Evolution’. L’evento avrà luogo il 28 ottobre presso ...

Marchionne – Le indiscrezioni sull’Intervento : ecco cosa potrebbe essere andato storto : Condizioni critiche per Sergio Marchionne: dagli impegni di lavoro programmati pochi giorni dopo l’intervento all’imprevisto ‘sotto i ferri’ Da qualche giorno ormai non si fa altro che parlare di Sergio Marchionne e delle sue condizioni critiche. Tutto è iniziato sabato, con la convocazione urgente di una riunione dei Cda di FCA per sostituire l’ex Presidente Ferrari perchè “non potrà più tornare al ...

La malattia di Sergio Marchionne - l’indiscrezione sul tumore e il drammatico incidente durante l’Intervento : ecco le ultime FOTO del manager : Continuano a rimanere avvolte nel mistero le reali condizioni di salute di Sergio Marchionne, che è ricoverato in “coma profondo” in una clinica di Zurigo in “condizioni irreversibili“, alla presenza dei familiari. I dirigenti del gruppo Fiat Chrysler continuano a parlare del manager che ha risollevato l’azienda con scelte coraggiose e lungimiranti come se fosse già morto, al passato. L’indiscrezione lanciata ...

Astronomia : ecco 10 cose Interessanti da sapere sulla “Luna di sangue” del 27 luglio - l’eclissi totale più lunga del secolo : Nella notte tra il 27 e il 28 luglio la luna si eclisserà per 1 ora 43 minuti. ecco 10 cose da sapere su questa eclissi totale di luna e non solo. 1. È la seconda eclissi lunare dell’anno Questa sarà la seconda e ultima eclissi lunare del 2018. La prima, una super luna rossa e blu, si è verificata il 31 gennaio. Il 2018 ha 5 eclissi: 3 parziali di sole e 2 totali di luna. Quella del 27 luglio è la 17ª eclissi lunare totale dal 2001, inizio di ...

Inter - ecco com'è andato l'incontro in Cina con Suning : ... in Cina, e il consueto punto stagionale si è chiuso molto positivamente secondo la Gazzetta dello Sport . Il gruppo di Zhang Jindong, che ha appena firmato un accordo con Alibaba e Goldman Sachs che ...

Inter - un top player a centrocampo : ecco tutti i nomi : ROMA - C'è anche Mauro Icardi nell'elenco dei giocatori che il Real Madrid valuta per colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Cristiano Ronaldo . La 'bomba' sganciata ieri mattina da Marca non ...

Coppa Italia - ecco il tabellone : nei quarti possibili incroci Milan-Napoli e Lazio-Inter : Da una parte del tabellone Milan-Napoli e Lazio-Inter, dall'altra parte Fiorentina-Roma e Juventus-Atalanta L'articolo Coppa Italia, ecco il tabellone: nei quarti possibili incroci Milan-Napoli e Lazio-Inter è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Obesità - scoperto Interruttore bruciagrassi : ecco la molecola che ci aiuterà a dimagrire : La ricerca scientifica fa passi in avanti nella lotta all'Obesità, una patologia molto seria, che secondo le stime dell'Oms colpisce oltre due milioni di persone in tutto il mondo. In particolare, ...

Amichevoli in tv : in diretta su Sky tutte le partite dell’International Champions Cup 2018. Ecco il calendario : ICC A meno di un mese dall’inizio della Serie A di calcio, le squadre si preparano al via ufficiale della stagione 2018/2019 con le partite Amichevoli. A spiccare c’è l’International Champions Cup, il torneo riservato ai club europei, in programma dal 21 luglio in Europa, Singapore e Stati Uniti. ICC 2018 in diretta su SkySport Serie A (canale 208) La sesta edizione dell’International Champions Cup, o semplicemente ICC, ...

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha querelato Roberto Saviano. Ecco i documenti : ... per diffamazione a mezzo stampa tramite una serie di post , allegati alla denuncia, e dichiarazioni che, secondo il ministro, vanno oltre il diritto di critica e la fisiologica polemica politica. In ...

Ecco Heroes of Warland - un Interessante hero shooter per dispositivi mobile : Il team di sviluppo finlandese Nitro Games ha appena annunciato con un comunicato di aver reso disponibile su Google Play e su App Store heroes of Warland, un interessante hero shooter per dispositivi mobile in queste ore al centro di un soft launch in paesi selezionati.heroes of Warland sarà infatti disponibile in un primo momento solo in un manipolo di paesi tra cui Finlandia, Polonia, Australia, Canada, Nuova Zelanda e Filippine. Dopo questo ...

“Non mangiatelo - restituitelo!”. Coop ritira il prodotto dagli scaffali : ecco marca e lotto Interessati : Come comunica anche il sito del Ministero della Salute, i supermercati Coop hanno ritirato un prodotto dagli scaffali per la possibile presenza di glutine non dichiarato in etichetta. Si tratta del passatino di lenticchie biologico Babykiss ora richiamato dalle Cooperative Consorzio Nord-Ovest, UniCoop Firenze e UniCoop Tirreno. Il lotto è contrassegnato dal codice L05271 con scadenza al 21 febbraio 2019 e il rischio riguarda persone ...