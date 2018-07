Inter | dopo gli esami cardiaci Biabany al Parma | dove torna Ciciretti

Sergio Marchionne in gravi condizioni dopo l'Intervento chirurgico alla spalla : Lotta tra la vita e la morte Sergio Marchionne, stando a quanto comunicato ieri dalla societa' FCA. dopo un intervento chirurgico alla spalla, a cui si è sottoposto il manager a fine giugno, sono sopraggiunte inattese complicanze durante la convalescenza post operatoria [VIDEO]. Aggravamento tale da non permettere a Marchionne di prore l'attivita' lavorativa. Le parole del comunicato, lette da John Elkann, esprimono una profonda amarezza per un ...

Tennis - dopo Fognini tocca a Cecchinato : trionfo ad Umago - giornata da ricordare per l’Intero movimento : Marco Cecchinato ha vinto il torneo di Umago, grande giornata per il Tennis italiano dopo la vittoria nel pomeriggio di Fognini Tennis, Marco Cecchinato ha vinto il Croatia Open di Umago, ATP World Tour 250 Series sulla terra rossa. Il Tennista azzurro, dopo aver superato in semifinale ieri l’argentino Marco Trungelliti, si è sbarazzato in finale di Guido Pella. Una gara giocata alla grande da Cecchiato. dopo il 6-2 del primo set, ha ...

Donne contro Salvini : dopo la Boldrini Interviene anche Asia Argento : Matteo Salvini ha presentato una querela contro Roberto Saviano [VIDEO] per diffamazione a mezzo stampa. Quel “ministro della Mala Vita” con cui l’autore di Gomorra lo ha etichettato sui social non è proprio piaciuto al ministro dell’Interno. A difesa dello scrittore napoletano si sono subito levate diverse voci del mondo della politica e dello spettacolo. La prima ad intervenire, ieri pomeriggio, è stata la ex presidente della Camera, ora ...

Inter - Spalletti dopo il pareggio contro lo Zenit : “passi in avanti - bene Asamoah” : È un Luciano Spalletti soddisfatto quello che si presenta ai microfoni di Inter TV dopo il pareggio tra Inter e Zenit San Pietroburgo nell’amichevole giocata allo stadio Arena Garibaldi di Pisa: “Abbiamo fatto molto meglio dell’ultimo match, sia a livello tattico che a livello fisico. La squadra è stata molto più compatta, ha capito quando attaccare e quando aspettare. Il lavoro è stato fatto nella maniera corretta. La ...

Gaza - Hamas annuncia il cessate il fuoco con Israele : l’accordo raggiunto dopo l’Intervento dell’Onu : Hamas e Israele hanno raggiunto un accordo per il cessate il fuoco a Gaza, dopo le violenze di venerdì che hanno provocato la morte di 4 palestinesi ed un militare israeliano e il ferimento di 120 persone. L’annuncio è arrivato da un portavoce di Hamas, Fawzi Barhoum, che ha reso noto su Twitter che l’accordo con “gli occupanti”, gli israeliani, è stato raggiunto con l’aiuto dell’Egitto e dell’Onu. Una conferma della tenuta ...

Paziente muore dopo l'Intervento : arrestato “dottor BumBum” - chirurgo dei vip : La polizia brasiliana ha arrestato Denis Furtado, il chirurgo noto celebre con il soprannome di “Dottor Bumbum”, in fuga da quattro giorni dopo la morte di una sua...

Stash dopo l'aggressione : «C'erano altre persone - nessuno Interveniva. Riprendevano col telefonino!» : ?C?erano altre persone, anche signori distinti. nessuno interveniva?erano tutti con i telefonini a riprendere la scena?. Stash, cantante dei ?The Kolors? dal...

Stash dei The Kolors parla dopo l’aggressione : “C’erano altre persone. Nessuno Interveniva” : Stash dei The Kolors rivela dettagli agghiaccianti della sera in cui è stato aggredito: “C’erano altre persone. Nessuno interveniva” Il post del viso tumefatto pubblicato su Instagram da Stash dei The Kolors ha fatto qualche settimana fa il giro del web. Il cantante, come molti sanno, era stato aggredito e picchiato dopo essere intervenuto in […] L'articolo Stash dei The Kolors parla dopo l’aggressione: ...

La prima Intervista dei fratelli Occhionero dopo la condanna : Respingono ogni accusa Giulio e Francesca Occhionero condannati a 5 e 4 anni per accesso abusivo al sistema informatico e trattamento illecito dei dati di personaggi delle istituzioni, politici, enti ...

Superbike : Tom Sykes lascia la Kawasaki. Il britannico Interrompe il rapporto con la squadra giapponese dopo nove anni : La notizia era già nell’aria ma la conferma è arrivata nella tarda serata di ieri: la storia tra Tom Sykes e la Kawasaki, nel Mondiale Superbike, è finita. dopo un rapporto durato nove anni (2010-2018) e condito da un titolo mondiale nel 2013 e da un palmares ricco di soddisfazioni (34 manche vinte, 106 podi e 46 pole position, assicurandosi in quest’ultimo caso l’appellativo di “uomo più veloce sul giro secco nella ...

Trump cambia versione dopo le critiche : “Russia ha Interferito - con Putin ho sbagliato parola” : dopo essere stato travolto dalle critiche, arrivate anche dal suo partito, il presidente americano Donald Trump ha “corretto” le dichiarazioni fatte a Helsinki dopo il vertice con Putin dicendo che si è espresso male e che in realtà la Russia ha effettivamente interferito nelle elezioni del 2016.Continua a leggere

"Quale viabilità a Collestrada dopo insediamento di Ikea?" - Leonelli e Casciari - PD - Interrogano - assessore Chianella risponde "nessun ... : Nell'Aula di Palazzo Cesaroni, durante la sessione odierna dedicata alla discussione delle interrogazione a risposta immediata, è stato discusso l'atto ispettivo dei consiglieri regionali del Partito ...