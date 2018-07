Inter | Dalbert ko e Fuori in Barella a Sheffield

INFORTUNIO DALBERT/ Ultime notizie condizioni - esce in barella il calciatore dell'Inter : spalla ko : INFORTUNIO DALBERT: Ultime notizie condizioni, esce in barella il terzino brasiliano per un problema alla spalla. Sembra una situazione molto grave, il pubblico applaude l'uscita dal campo.(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 21:23:00 GMT)

Inter - Spalletti : 'Dalbert deve crederci. Nainggolan? Si è infortunato perché...' : A margine della sconfitta contro il Sion, Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport e ha spiegato come i carichi di lavoro di Appiano Gentile abbiano influito negativamente sulla prestazione offerta dai suoi uomini. 'La verità è che non ho facilitato il compito ai miei ...

Dalbert : “vogliamo dimostrare che Inter è tornata alla grande” : “Sono convinto che la squadra farà un grande campionato e una grande Champions League, dimostrando a tutti di essere forte di essere un grande club, non solo per la storia. Vogliamo far vedere a tutti che siamo tornati e che siamo tornati alla grande”. Sono le parole del difensore dell’Inter, Dalbert, ai microfoni della tv del club nerazzurro. Il terzino brasiliano dopo una prima stagione negativa punta a ...

Inter - Dalbert suona la carica : “vogliamo far vedere a tutti che siamo tornati alla grande” : Il giocatore dell’Inter ha sottolineato come ci sia nell’ambiente nerazzurro tanta voglia di tornare grandi “Sono convinto che la squadra farà un grande campionato e una grande Champions League, dimostrando a tutti di essere forte di essere un grande club, non solo per la storia. Vogliamo far vedere a tutti che siamo tornati e che siamo tornati alla grande”. Sono le parole del difensore dell’Inter, Dalbert, ai ...

Mercato Inter - si insiste per Dalbert al Monaco : Stando a quanto riferisce ' La Gazzetta dello Sport ', l'intento dei nerazzurri sarebbe quello di cedere il giocatore al club del Principato con la formula del prestito oneroso, di circa 3 milioni, ...

Dalbert-Monaco - c'è l'accordo tra i club : all'Inter subito 3 milioni - le cifre : L'Inter , come anticipato da Sky Sport è molto vicina ad accordarsi con il Monaco, che per l'esterno brasiliano è pronto ad offrire circa 3 milioni di euro per il prestito oneroso e altri 24 per il ...

Calciomercato Inter - il Monaco fa sul serio per Dalbert : i nerazzurri possono dare l'ok per chiudere : Una stagione, la prima all'Inter, tra pochissime luci e parecchie ombre. Adesso l'avventura di Dalbert in nerazzurro potrebbe già essere giunta al capolinea. Diverse le squadre Interessate al terzino ...

Inter - Interesse del Borussia Mönchengladbach per Dalbert : Asamoah, de Vrij, Lautaro Martinez: il mercato in entrata dell'Inter è già partito, con grandi nomi. E non è finito, perché il riscatto di Rafinha potrebbe impreziosirlo ulteriormente. Ma i nerazzurri ...

Inter : la Roma ha chiesto Dalbert - ma non è da sola. No al prestito : le opzioni : Secondo il Corriere dello Sport la Roma ha già chiamato l'Inter per sondare il terreno per un prestito con diritto di riscatto, ricevendo però risposta negativa. L'Inter NON LO SVENDE - L'Inter, ...