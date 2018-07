Infortuni : operaio muore dopo aver inalato sostanza tossica nel Milanese : Milano, 24 lug. (AdnKronos) - Un 45enne è stato trovato senza vita dai colleghi di lavoro all'interno della ditta Olon di Rodano, in provincia di Milano, verosimilmente il decesso è legato a "inalazione di vapori di sostanza tossica", rende noto l'Areu. L'allarme all'interno del gruppo chimico è sca

Infortuni : operaio morto in Tribunale - ascoltati i colleghi di lavoro : Palermo, 24 lug. (AdnKronos) – Sarebbe morto dissanguato l’operaio 48enne morto nel tardo pomeriggio di ieri al palazzo di giustizia di Palermo, mentre eseguiva dei lavori di cablaggio all’interno degli uffici giudiziari. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’operaio, un uomo albanese, mentre si trovava in una camera di consiglio della Corte d’assise al piano terra del Tribunale, sarebbe caduto da una scala ...

Infortuni : operaio muore in Tribunale Palermo - indaga Procura : Palermo, 23 lug. (AdnKronos) – Un operaio, di cui non sono ancora state rese note le generalità, è morto nel tardo pomeriggio di oggi mentre stava eseguendo dei lavori al Palazzo di giustizia di Palermo. Per l’operaio non c’è stato niente da fare. La Procura di Palermo, diretta dal Procuratore Francesco Lo Voi, ha aperto un’inchiesta condotta da Carabinieri della Compagnia di piazza Verdi. Si sta cercando di capire la ...

Infortuni : Furlan - agghiacciante morte operaio a Milano : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “agghiacciante la morte dell’ operaio a Milano nel museo di Palazzo Reale. è assurdo che una persona di 70 anni lavori senza la minima protezione. è lo specchio di un paese dove la sicurezza sul lavoro è un optional e di cui molti ritengono si possa fare a meno”. Lo scrive su twitter la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, esprimendo il cordoglio della Cisl alla famiglia del ...

Infortuni : operaio muore cadendo da una scala a Palazzo Reale di Milano (2) : Milano, 9 lug. (AdnKronos) – L’uomo era impegnato nell’allestimento della mostra di Agostino Bonalumi, in programma a Palazzo Reale dal 13 luglio prossimo. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti il procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano, con gli uomini del pool antInfortuni della procura e il personale del servizio Psal dell’Ats di Milano, competente per gli Infortuni sul lavoro.Le indagini ...

Infortuni : operaio muore cadendo da una scala a Palazzo Reale di Milano : Milano, 9 lug. (AdnKronos) – Un operaio di 69 anni ha perso la vita cadendo da una scala mentre era al lavoro per allestire una mostra all’interno di una sala di Palazzo Reale, a Milano.L’incidente è avvenuto intorno alle 11.45 di questa mattina. L’uomo, titolare di una ditta specializzata nell’allestimento di mostre ed esposizioni, era in cima alla scala quando, per cause in corso di accertamento, ha perso ...

Palermo, 29 giu. (AdnKronos) - Incidente sul lavoro su una strada provinciale di Cinisi (Palermo). Un operaio di 40 anni, S.C., dipendente della ex provincia, è rimasto gravemente ferito mentre, insieme ad altri, stavo svolgendo un lavoro di potatura di alcuni rami che invadevano la strada.

Verona, 21 giu. (AdnKronos) - È deceduto sul colpo un operaio nato a Delianuova (Rc), residente a Villafranca di Verona, mentre era al lavoro per la costruzione della nuova tangenziale a Poiano di Grezzana (Verona). È stato colpito da una lastra di cemento.