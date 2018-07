Inferno Grecia | si temono 100 morti Tsipras | «Roghi dolosi» Turisti in fuga in mare

Inferno di fuoco in Grecia : incenerita un'intera città - 60 morti e 550 feriti Migliaia in fuga - "incendi sono dolosi" : E' drammatica la situazione in Grecia, dove le condizioni meteorologiche, caldo torrido e forte vento, hanno alimentato una serie di roghi nei dintorni della capitale. Decine di bambini tra gli ustionati gravi.

Incendi in Grecia - Inferno vicino Atene : 60 morti. Turisti italiani : «Cielo di fuoco» : Sono almeno 60 le vittime dei devastanti Incendi che interessano in queste ore la zona a nordest di Atene. La conferma arriva dal sindaco di Rafina, Evangelos Bournous. La Croce Rossa invece...

ULTIME NOTIZIE VIDEO : VESCOVO “Inferno E CARNEFICINA”/ Grecia - incendio assedia Atene : 60 morti e 500 feriti : Incendi in Grecia, fiamme alle porte di Atene: migliaia di turisti in fuga alla disperata verso le spiagge. La testimone: "Mati non esiste più". Cinquanta morti accertati, anche bambini.(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 14:25:00 GMT)

Inferno incendi in Grecia - testimone : “E’ un disastro - difficile respirare e impossibile tenere gli occhi aperti” : “E’ un disastro. Non solo perché è difficile respirare, ma anche perché è impossibile tenere gli occhi aperti a causa del fumo che si è sprigionato dagli incendi. Per le persone è difficilissimo quindi orientarsi e mettersi in salvo. In alcune zone le fiamme andavano così veloci che in mezz’ora l’incendio ha percorso 20 km, una cosa assurda“: lo ha dichiarato un testimone, Lefteris Stoukogeorgos, che al momento si ...

Incendi in Grecia - il vescovo di Atene : “Un vero Inferno - una carneficina” : “Un vero inferno. E’ una carneficina“: descrive con queste parole gli Incendi in atto in Grecia l’arcivescovo di Atene e presidente dei vescovi cattolici greci, mons. Sebastianos Rossolatos. “Il bilancio delle vittime e dei feriti aumenta ogni ora di piu’. L’intensita’ e la vastita’ degli Incendi – spiega al Sir – rischiano di provocare una vera e propria carneficina. Preghiamo ...

Incendi in Grecia - Inferno vicino Atene : 60 morti. Turisti italiani : «Cielo di fuoco» : Sono almeno 60 le vittime dei devastanti Incendi che interessano in queste ore la zona a nordest di Atene. La conferma arriva dal sindaco di Rafina, Evangelos Bournous. La portavoce del...

Incendi Grecia - la strada sembra un Inferno : colonne di auto bruciate e pioggia di cenere. E il sole è oscurato dal fumo : Almeno 50 persone potrebbero essere morte in seguito agli Incendi che infuriano nei pressi di Atene: lo scrive la Bbc online, che cita la Croce Rossa. Ma secondo l’emittente greca Skai sono 54. Secondo la stessa Croce Rossa 26 corpi sono stati trovati nel giardino di una villa nel villaggio di Mati. Prima di questa scoperta il bilancio fornito dal portavoce governativo Dimitris Tzanakopoulos era di 24 vittime. La Grecia ha dichiarato lo ...

Incendi in Grecia - Inferno di fiamme ad Atene/ Video - 50 morti : corpi di bambini ritrovati abbracciati : Incendi in Grecia, inferno di fuoco ad Atene: 50 morti e 156 feriti il bilancio provvisorio delle fiamme che stanno devastando le grandi pinete dell'Attica. Migliaia in fuga sulle spiagge.(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 09:32:00 GMT)

Grecia - Inferno ad Atene : incendi causano oltre 50 morti - turisti in fuga : Notte drammatica ad Atene: diversi incendi si sono sviluppati nelle scorse ore nella capitale della Grecia. I media locali parlano di oltre 50 morti e di almeno 150 feriti, ma è un bilancio destinato a peggiorare nelle prossime ore. Le autorità greche hanno dichiarato lo stato di emergenza e hanno già chiesto l'aiuto dell'Unione Europea. Notte drammatica ad Atene: incendi causano oltre 50 morti e centinaia di feriti Continua ad aggravarsi il ...