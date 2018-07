Incredibile Juventus | vicino il ritorno di Bonucci | Gattuso conferma | Higuain al Milan ...

Incredibile Cristiano Ronaldo-Juventus - il Codacons chiede l’intervento della magistratura : “situazione vergognosa” : Cristiano Ronaldo fa discutere ed anche il Codacons è intervenuto a gamba tesa dopo lo sciopero in alcuni stabilimenti Fiat “Contratto immorale e vergognoso per un Paese civile. Chiediamo alla magistratura di verificare la correttezza dell’operazione, accertandone la sostenibilità ai fini del bilancio della società bianconera”, sono le parole il presidente del Codacons , Carlo Rienzi. “Una delle operazioni calcistiche più ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus – L’Incredibile dato : venduta una maglia al minuto : Una maglietta al minuto: negozi presi d’assalto dopo l’ufficializzazione di Cristiano Ronaldo alla Juventus Da giorni, ormai, non si parla d’altro che del trasferimento di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus. Ieri pomeriggio, finalmente, l’ufficialità: CR7 è a tutti gli effetti un giocatore juventino per i prossimi 4 anni. Gli store della Juventus sono quindi stati presi d’assalto in tutta Italia. ...