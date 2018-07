Incidenti sul lavoro nel Milanese - 45enne trovato morto dai colleghi : probabile inalazione di vapori tossici : L'intervento alla Olon di Pobbiano di Rodano. Attivato il centro antiveleni

Incidenti sul lavoro - Inail : 473 morti nei primi sei mesi del 2018 : Incidenti sul lavoro, Inail: 473 morti nei primi sei mesi del 2018 Le vittime sono 4 in meno rispetto al primo semestre del 2017. Una morte su due ha coinvolto lavoratori di età compresa tra i 50 e i 64 anni. Tornano ad aumentare le denunce di malattia professionale, registrando 789 casi in più sullo stesso periodo dello scorso ...

Incidenti : tir contro auto sull’A4 - un morto e tre feriti : Milabno, 24 lug. (AdnKronos) – Scontro tra un tir e un’auto sull’autostrada A4, all’altezza dello svincolo per Sesto San Giovanni, sulla barriera di Milano est. Un uomo di 59 anni è morto e tre persone sono rimaste ferite, ma in maniera non grave. L’incidente è avvenuto intorno alle 10.20: sul posto i mezzi del 118 e i vigili del fuoco. Il tratto autostradale è stato chiuso e la situazione del traffico nelle ...

Sicurezza stradale - diminuiscono gli Incidenti ma aumentano i morti sull'asfalto : 95 in più in un anno : Ci sono meno incidenti stradali ma purtroppo sull'asfalto si registra un maggior numero di morti. A dirlo è il Rapporto Aci-Istat. sulla Sicurezza stradale del 2017, anno che ha visto 174.933 ...

Meno Incidenti - ma più morti sulle strade italiane : (Immagine: pixabay/CC) Nel 2017 si sono verificati 174mila 933 incidenti stradali con lesioni, in lieve calo rispetto al 2016. Sono aumentate però le vittime, calcolando i decessi entro 30 giorni dall’incidente, arrivando a 3mila 378 (+2,9% rispetto al 2016) e i feriti sono stati 246mila 750. Il tasso di mortalità calcolato è di 55,8 vittime per milione di abitanti, contro i 54,2 dell’anno precedente. Però guardando le cifre dal 2010 a oggi, le ...

Incidenti : al via da Jesolo campagna sulla sicurezza stradale (3) : (AdnKronos) - L’uso del casco e delle cinture di sicurezza, rischi ed effetti derivanti dal consumo di sostanze alcoliche e stupefacenti alla guida dei veicoli, comportamenti alla guida di ciclomotori e motocicli, uso del telefono alla guida, sono i principali argomenti su cui si focalizzerà l’azion

Incidenti : al via da Jesolo campagna sulla sicurezza stradale (2) : (AdnKronos) - L’iniziativa è promossa dall’A.N.V.U., Associazione Professionale della Polizia locale d’Italia e affiancata dai comandi di polizia locale dei comuni coinvolti e altri soggetti. Tra questi, F.M.I. (Dipartimento di Educazione stradale), l’A.R.C.A.T. Veneto (Associazione dei Club Regiona

Incidenti : al via da Jesolo campagna sulla sicurezza stradale : Venezia, 23 lug. (AdnKronos) - Partirà ancora una volta da Jesolo (Ve), quest’anno da piazza Aurora il prossimo mercoledì 25 luglio dal tardo pomeriggio e fino alla mezzanotte, la campagna permanente per la sicurezza stradale “Pensa alla vita … Guida con la testa! Dall’Adriatico alle Dolomiti”. Giun

Incidenti : auto investe cervo sulla A24 - autista in prognosi riservata : Incidente sull’autostrada A24 nelle vicinanze dello svincolo direzionale di Torano, in direzione Roma, provocato da un cervo: coinvolta una autovettura Audi A6 a bordo della quale erano presenti tre passeggeri, un uomo, ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale San Salvatore, la moglie ed il figlio che non risultano feriti. Le indagini ed i rilievi del sinistro hanno consentito di accertare che l’autovettura A6, ...

Incidenti montagna : scivolano sulla neve - salve escursioniste : Due escursioniste francesi sono scivolate sulla neve scendendo dal Colle della Losa verso il lago Serru’, a Ceresole Reale, in provincia di Torino. Tratte in salvo dal Soccorso alpino e speleologico piemontese, sono state trasportate in elicottero all’ospedale. Una ha riportato un grave trauma facciale, l’altra lievi escoriazioni. All’escursione hanno partecipato altre due donne, rimaste illese. L'articolo Incidenti ...

Incidenti : sulla A4 tra Padova Est e bivio A57 scontro tra due auto e una moto : Venezia, 20 lug. (AdnKronos) – Un incidente in carreggiata est (direzione Trieste) della A4 ha coinvolto poco prima delle 14.40 una moto e due auto al chilometro 369, in territorio di Vigonza. Apparentemente non si registrano feriti gravi. Sul posto stanno intervenendo i soccorsi, con la Polstrada, i soccorsi meccanici e 4 mezzi con gli ausiliari di CAV, coordinati dal Centro Operativo di Mestre della società autostradale.Attualmente ...

Incidenti montagna : identificati gli alpinisti morti sul Cervino : Erano alpinisti esperti e ben equipaggiati Lukas Kendlbacher, austriaco di 28 anni, e Stefanie Frommelt, venticinquenne tedesca. I loro corpi senza vita sono stati recuperati ieri sul Cervino, dopo una caduta di 1.300 metri dalla vetta. Sono stati identificati solo oggi, dopo il rinvenimento dei loro documenti. Partiti in giornata dal rifugio Duca degli Abruzzi all’Orionde’, a 2.802 metri di quota, avevano raggiunto alcune ore dopo ...

Incidenti montagna : morti due alpinisti sul Cervino : Incidenti montagna: morti due alpinisti sul Cervino Incidenti montagna: morti due alpinisti sul Cervino Continua a leggere L'articolo Incidenti montagna: morti due alpinisti sul Cervino proviene da NewsGo.