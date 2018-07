Incidenti : chiuso il raccordo per Venezia - code in tangenziale a Mestre : Venezia, 24 lug. (AdnKronos) – Un incidente, che alle 17.15 ha coinvolto un mezzo pesante, ha richiesto poco fa la chiusura ad oltranza del raccordo per Venezia (svincolo Carbonifera) in direzione Venezia, per consentire le operazioni di recupero del carico (pesanti lastre di marmo), spostate all’interno del rimorchio. A provocare lo spostamento di carico è stato l’impatto del camion con un’auto. Non si registrano ...