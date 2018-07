Incidente sul lavoro | inala vapori tossici | grave un 45enne

Incidente sul lavoro - inala vapori tossici : gravissimo un 45enne : Un dipendente della Olon Spa di Pobbiano di Rodano , Milano, è stato trovato in arresto cardiaco dai colleghi di lavoro ed è stato ricoverato in condizioni gravissime. La scoperta è avvenuta martedì, ...

F1 - spunta un sorprendente retroscena sull’ Incidente di Vettel : la colpa potrebbe essere di… Sirotkin [FOTO] : Una foto spunta ta sui social mostra una perdita d’olio della Williams del russo proprio nella curva in cui Vettel ha perso il controllo della Ferrari Non cambia nulla a livello di classifica, ma forse potrebbe risollevare parzialmente il morale di Sebastian Vettel . spunta un retroscena relativo all’incidente che ha visto il tedesco protagonista ad Hockenheim, costato il ritiro al pilota della Ferrari. Una foto apparsa sui ...

La malattia di Sergio Marchionne - l’indiscrezione sul tumore e il drammatico Incidente durante l’intervento : ecco le ultime FOTO del manager : Continuano a rimanere avvolte nel mistero le reali condizioni di salute di Sergio Marchionne, che è ricoverato in “coma profondo” in una clinica di Zurigo in “condizioni irreversibili“, alla presenza dei familiari. I dirigenti del gruppo Fiat Chrysler continuano a parlare del manager che ha risollevato l’azienda con scelte coraggiose e lungimiranti come se fosse già morto, al passato. L’indiscrezione lanciata ...