Incendio in stazione Fs paese Calabria

Incendio in stabile della Stazione ferroviaria di Sant'Andrea sullo Ionio : Un Incendio è divampato all'interno dello stabile della Stazione ferroviaria del comune di Sant'Andrea sullo Ionio , nel Catanzarese. Numerose le chiamate pervenute presso la SO dagli abitanti della ...

Firenze - Incendio in galleria negozi della stazione : nessun ferito : Il rogo divampato nella notte subito spento dai vigili del fuoco. Problemi per il fumo arrivato fino al piano terra, regolare la circolazione dei treni

Roma : fumo avvolge autobus a stazione Cornelia. AntIncendio in azione : Roma: l’incidente alle 7.30 di stamattina Roma – fumo bianco questa mattina alle ore 7.30 circa su un bus Atac della linea 791 fermo al capolinea di Cornelia. Di seguito le parole di Micaela Quintavalle. La sindacalista ha così scritto su Facebook: “Parte l’Antincendio autobus salvo. Un altro bus indisponibile per i cittadini”. L'articolo Roma: fumo avvolge autobus a stazione Cornelia. Antincendio in azione proviene ...