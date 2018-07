Incendio in Grecia | cos' è e dove si trova l' Attica

Grecia - vasto Incendio vicino Atene : 50 morti e oltre 100 feriti | : Interessate diverse città a pochi chilometri dalla capitale, chiusa la principale autostrada che collega al Peloponneso. Dozzine di case distrutte, cittadini e turisti fuggono verso le spiagge per ...

Grecia - vasto Incendio vicino Atene : 20 morti e oltre 100 feriti - : Interessate diverse città a pochi chilometri dalla capitale, chiusa la principale autostrada che collega al Peloponneso. Dozzine di case distrutte, cittadini e turisti fuggono verso le spiagge per ...

Grecia - Enorme Incendio minaccia Atene : S ituazione critica in Grecia , dove la zona attorno alla capitale Atene è sotto scacco del fuoco ormai da ore: un incendio di proporzioni enormi, infatti, sta divorando l'area di una foresta di pini ...

Grecia : vasto Incendio boschivo a ovest di Atene : I vigili del fuoco greci hanno reso noto che un incendio boschivo sta divampando a 55 km a ovest di Atene: le fiamme sono alimentate dai venti che raggiungono i 50 km/h, e una densa nube di fumo è visibile dalla capitale greca. L’incendio è scoppiato questa mattina in una foresta di pini del monte Gerania, sopra la località balneare di Kineta: sul posto 70 pompieri, 5 aerei e 2 elicotteri. In Grecia da domenica è in atto un’ondata di ...