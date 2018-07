Incendio Atene | almeno 50 morti nei roghi

corriere

: La #Grecia brucia, migliaia in fuga dalle fiamme. Rogo minaccia Atene, turisti evacuati via mare a nordest della ca… - RaiNews : La #Grecia brucia, migliaia in fuga dalle fiamme. Rogo minaccia Atene, turisti evacuati via mare a nordest della ca… - SkyTG24 : Grecia, vasto incendio vicino Atene: 6 morti e migliaia di evacuati - SkyTG24 : Vasto incendio vicino Atene: 20 morti - FOTO -

(Di martedì 24 luglio 2018) In fiamme i boschi attorno alla capitale greca, cittadini e turisti in fuga verso le spiagge per salvarsi via mare. Oltre 100 i feriti, migliaia gli evacuati