Incendi vicino ad Atene | 74 morti accertati nei roghi | 16 bambini in gravi condizioni

Incendi vicino ad Atene : si temono oltre 100 morti nei roghi - 16 bambini in gravi condizioni : In fiamme i boschi attorno alla capitale greca: madri e figli morti abbracciati, cittadini e turisti in fuga verso le spiagge per salvarsi in mare. oltre 550 feriti, migliaia gli evacuati. La località balneare di Mati come Pompei: «Non c’è più». Gli italiani in hotel: «Cielo di fuoco». Tre giorni di lutto nazionale, Tsipras: «Nulla resterà senza risposta»

Incendi - rogo nella Timpa di Acireale : fiamme vicino alle case : Alimentato da un vento forte e caldo ha ripreso vigore l’Incendio divampato nella Timpa di Acireale che sembrava sotto controllo, distruggendo una vasta area di vegetazione mediterranea. Le fiamme stanno lambendo alcune abitazioni e messo a rischio animali allevati nella zona. Il rogo si sta spostando verso la zona di Capo Mulini, minacciando delle abitazioni. Sul posto oltre a vigili del fuoco, personale della forestale e della polizia ...

Incendi in California : divampa il “Ferguson fire” vicino al Parco Nazionale di Yosemite [GALLERY] : 1/14 AFP/LaPresse ...

California - il caldo e il fumo ostacolano il contenimento dell’Incendio vicino allo Yosemite National Park : 50 km² inceneriti e scarsa qualità dell’aria [GALLERY] : 1/20 ...

Incendio in un appartamento Un vicino di casa in ospedale : L'intervento dei pompieri Paura ieri sera in via Mazzini a Ponte Lambro, in un condominio di fronte all'entrata della palestra New Millenium: qui intorno alle 19.15 è scoppiato un Incendio all'interno ...

Enorme Incendio devasta un’area vicino a Manchester : evacuati i residenti : Enorme incendio devasta un’area vicino a Manchester: evacuati i residenti Le fiamme si sono propagate per almeno sei chilometri. Continua a leggere L'articolo Enorme incendio devasta un’area vicino a Manchester: evacuati i residenti proviene da NewsGo.

Incendi in Molise : rogo vicino ai binari - sospesa la circolazione dei treni : trenitalia rende noto che il traffico è sospeso dalle 12 sulla linea ferroviaria Pescara-Bari, fra Termoli e Campomarino, in provincia di Campobasso, a causa di un Incendio nelle campagne vicine ai binari. Sul posto i Vigili del fuoco. L'articolo Incendi in Molise: rogo vicino ai binari, sospesa la circolazione dei treni sembra essere il primo su Meteo Web.