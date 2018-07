Incendi Sicilia | nuovo intervento dell’elicottero dell’Aeronautica militare

Incendi Sicilia : brucia ancora il bosco nel Ragusano : Non è stato del tutto domato l’Incendio che è scoppiato ieri attorno al bosco di Santo Pietro, nel Calatino, al confine fra i territori della provincia di Ragusa e Catania. L’Incendio ha coinvolto anche una parte della costa acatese. Le squadre antIncendio di forestale, vigili del fuoco e protezione civile lavorano ininterrottamente. I mezzi aerei sono arrivati stamani alle cinque e sono ancora all’opera per evitare il ...

Incendi in Sicilia : elicottero della Marina Militare interviene nel Siracusano : Ieri pomeriggio un elicottero AB 212 è decollato dalla base della Marina Militare di Catania (Maristaeli Catania) per fornire supporto alle operazioni anti Incendio in località Roccadia nel comune di Carlentini (Siracusa). L’intervento sull’Incendio è avvenuto in seguito alla richiesta pervenuta dal Centro Operativo del Corpo Forestale di Siracusa, attraverso l’impiego di un recipiente da 500 litri agganciato sotto la pancia dell’elicottero, ...

Incendi in Sicilia - caldo e vento : roghi tra Ragusa - Palermo e Catania : Le alte temperature e il forte vento hanno alimentato gli Incendi in Sicilia: un vasto rogo si è sviluppato vicino al bosco di Santo Pietro, al confine tra le province di Ragusa e Catania. Una densa nube di fumo era visibile anche a grande distanza. I vigili del fuoco, la forestale e i volontari sono intervenuti da tutta la provincia, con diverse squadre, per tentare di domare le fiamme: le operazioni proseguono, per spegnere gli ultimi ...

Sono almeno una trentina, finora, le segnalazioni di Incendi nel territorio provinciale di Trapani, giunte alla centrale operativa dei vigili del fuoco: al lavoro anche un Canadair impegnato, con pompieri e forestali, nello spegnimento di un rogo che sta interessando contrada Visicari, vicino a Scopello.

Vasto Incendio in provincia di Caltanissetta, nelle campagne di Mazzarino: sul posto è in azione l'elicottero "Falco 123456", schierato dal Corpo forestale della Regione Siciliana a tutela del territorio. Altri elicotteri dell'Ati E+SAir e Helicom stanno danno supporto ai canadair anche a Casteldaccia.

Campagna antIncendio estiva : gemellaggio tra volontari piemontesi e siciliani : Già avviata il 15 giugno scorso la collaborazione del DRPC (Dipartimento Regionale della Protezione Civile) Sicilia, il Corpo Forestale siciliano e i Vigili del Fuoco, la Campagna di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia che ogni anno flagellano il territorio dell’Isola. Al fine di una sempre maggiore efficacia dell’azione di lotta ai roghi, il DRPC Sicilia ha previsto, in aggiunta alle tradizionali azioni, due nuove ...

Incendi Sicilia : flotta di 10 elicotteri contro i piromani : Stipulato contratto di servizio aereo antIncendio tra il Corpo Forestale della Regione Siciliana e il raggruppamento temporaneo di imprese costituito dalla ”E+S Air Srl e dalla Helix com Srl”: l’accordo prevede l’utilizzazione di 6 elicotteri stagionali del tipo AS350 Ecureuil per lo spegnimento Incendi e per le funzioni di servizio a supporto del Corpo Forestale (pattugliamenti, interventi antibracconaggio, monitoraggio ...

Incendi Sicilia : torna regolare la circolazione delle linee ferroviarie : La circolazione ferroviaria sulle linee regionali della Sicilia, interessate da 4 Incendi nella giornata di ieri, sta tornando regolare. Tra Augusta e Brucoli, sulla Siracusa – Messina, le fiamme hanno richiesto uno stop forzato ai treni dalle 10:50 alle 12:30. Tra San Martino Piana e Motta Sant’Anastasia sospensione del traffico ferroviario dalle 13:50 alle 14:45. Altri due focolai hanno interessato la linea Siracusa – Gela ...

Incendi in Sicilia : intervento di elicottero dell’Aeronautica Militare a Casteltermini (AG) : Si è appena concluso l’intervento di un elicottero HH-139A dell’Aeronautica Militare per spegnere le fiamme divampate in zona Garifo, nel comune di Casteltermini, in provincia di Agrigento. L’ordine di decollo è giunto dal Comando Operazioni Aeree (C.O.A.) di Poggio Renatico (Fe), in coordinamento con la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) della Regione Sicilia. L’equipaggio, in servizio di allarme antIncendio e ...

Incendi - Difesa : “Nuovo intervento di un elicottero dell’Aeronautica Militare in Sicilia” : Si è appena concluso l’intervenuto di un elicottero HH-139A dell’Aeronautica Militare in servizio di allarme antIncendio per spegnere le fiamme che erano divampate nella zona di Roccapalumba , in provincia di Palermo. L’equipaggio, appartenente all’82° Centro C.S.A.R. (Combat Search and Rescue) di Trapani Birgi, è decollato dalla propria base su ordine del Comando Operazioni Aeree (C.O.A.) di Poggio Renatico (Fe), in coordinamento con la Sala ...

Aeronautica Militare - operazione antIncendio boschi in Sicilia : Due fasi coronate da successo per un complesso intervento antincendio in Sicilia su zona Parchi di Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani. Protagonista uno degli elicotteri dell'Aeronautica ...

Incendi in Sicilia : nuovo intervento di un elicottero dell’Aeronautica Militare : Nel pomeriggio di ieri, lunedì 9 luglio, un elicottero HH-139A dell’82° Centro C.S.A.R. (Combat Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) è decollato dalla base aerea di Trapani Birgi per spegnere un Incendio nella zona di Parchi di Castellammare del Golfo (TP). L’equipaggio, decollato su ordine del C.O.A. (Comando Operazioni Aeree) di Poggio Renatico (Fe) in coordinamento con il S.O.U.P. (Sala Operativa Unificata Permanente) ...

Sicilia - decine di Incendi nel Palermitano : Sicilia, decine di incendi nel Palermitano Il più grave è divampato nel territorio di Alimena, dove è stato necessario l’intervento dei canadair per domare le fiamme. Roghi anche a Misilmeri, Belmonte Mezzagno, Bagheria, Partinico e Terrasini Parole chiave: ...

