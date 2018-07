Incendi Palermo | fiamme a San Martino delle Scale

Incendi - fiamme e ondate di calore su Palermo : canadair in azione : canadair in azione a Palermo e alle porte del capoluogo per un vasto Incendio che dalla notte ha interessato in particolare Boccadifalco e San Martino. In azione diverse squadre di vigili del fuoco per salvaguardare le zone abitate. Distrutti diversi ettari di sterpaglie e macchia mediterranea. La Protezione civile regionale ha peraltro diramato una bollettino meteo per ondate di calore con livello 2 e preallerta, in una scala da 0 a 3, per la ...

Incendi Palermo : rogo a Poggio Ridente - evacuate abitazioni : Un Incendio ha distrutto macchia mediterranea e alberi all’alba di oggi nella zona di Poggio Ridente, alla periferia di Palermo: sul posto sono al lavoro diverse squadre dei vigili del fuoco e un Canadair nel tentativo di contenere le fiamme. In via precauzionale sono state evacuate delle abitazioni. L'articolo Incendi Palermo: rogo a Poggio Ridente, evacuate abitazioni sembra essere il primo su Meteo Web.

Incendi : paura a Palermo - principio di Incendio in sede Regione : Palermo, 19 giu. (AdnKronos) - Attimi di paura a Palazzo d'Orleans, sede della Presidenza della Regione siciliana a Palermo. Un principio di Incendio è divampato in un magazzino al seminterrato dell'edificio in piazza Indipendenza, che ospita un archivio cartaceo. A dare l'allarme è stato un dipende

Palermo - Incendio in appartamento in via Cataldo Parisio/ Video ultime notizie - un ferito : perdita di gas? : Palermo, incendio in appartamento in via Cataldo Parisio: tanta paura nella mattinata, un ferito lieve trasportato in ospedale. Rogo scatenato da una perdita di gas?(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 18:24:00 GMT)