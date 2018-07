Incendi in Grecia | testimone | tutti quei roghi “non sono un caso | è statisticamente

Incendi in Grecia : animali dispersi dopo i roghi - si cercano sui social : A seguito degli Incendi che stanno divampando in Grecia, sono numerosi gli animali dispersi: molti proprietari li stanno cercando sui social media, e tante persone hanno pubblicato le foto di quelli ritrovati ma di cui non si sa nulla, riporta “Keep talking Greece”. Sui social sono presenti liste di animali ancora dispersi e trovati, a volte corredate da foto e numeri di telefono. L'articolo Incendi in Grecia: animali dispersi dopo i ...

Incendi in Grecia - inferno vicino Atene : 60 morti. Turisti italiani : «Cielo di fuoco» : Sono almeno 60 le vittime dei devastanti Incendi che interessano in queste ore la zona a nordest di Atene. La conferma arriva dal sindaco di Rafina, Evangelos Bournous. La Croce Rossa invece...

ULTIME NOTIZIE VIDEO : VESCOVO “INFERNO E CARNEFICINA”/ Grecia - Incendio assedia Atene : 60 morti e 500 feriti : Incendi in Grecia, fiamme alle porte di Atene: migliaia di turisti in fuga alla disperata verso le spiagge. La testimone: "Mati non esiste più". Cinquanta morti accertati, anche bambini.(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 14:25:00 GMT)

Inferno Incendi in Grecia - testimone : “E’ un disastro - difficile respirare e impossibile tenere gli occhi aperti” : “E’ un disastro. Non solo perché è difficile respirare, ma anche perché è impossibile tenere gli occhi aperti a causa del fumo che si è sprigionato dagli incendi. Per le persone è difficilissimo quindi orientarsi e mettersi in salvo. In alcune zone le fiamme andavano così veloci che in mezz’ora l’incendio ha percorso 20 km, una cosa assurda“: lo ha dichiarato un testimone, Lefteris Stoukogeorgos, che al momento si ...

Incendi in Grecia - Tsipras : 3 giorni di lutto nazionale - sui roghi “nulla resterà senza risposta” : “Nulla resterà senza risposta” sulle cause degli Incendi in Grecia: lo ha dichiarato il premier Alexis Tsipras, in un discorso alla nazione. Il governo greco sospetta che i roghi siano di origine dolosa, dato che le fiamme sono divampate in luoghi diversi e distanti tra loro. “Ora è il momento dell’unità e della solidarietà, è il momento della mobilitazione e della lotta per salvare il salvabile“. Alcuni media greci ...

Incendi in Grecia - Tsipras : sui roghi “nulla resterà senza risposta” : “Nulla resterà senza risposta” sulle cause degli Incendi in Grecia: lo ha dichiarato il premier Alexis Tsipras, in un discorso alla nazione. Il governo greco sospetta che i roghi siano di origine dolosa, dato che le fiamme sono divampate in luoghi diversi e distanti tra loro. Alcuni media greci ipotizzano che i piromani siano entrati in azione mossi da motivazioni di speculazione edilizia o per saccheggiare le case abbandonate dai ...

Incendi in Grecia - il vescovo di Atene : “Un vero inferno - una carneficina” : “Un vero inferno. E’ una carneficina“: descrive con queste parole gli Incendi in atto in Grecia l’arcivescovo di Atene e presidente dei vescovi cattolici greci, mons. Sebastianos Rossolatos. “Il bilancio delle vittime e dei feriti aumenta ogni ora di piu’. L’intensita’ e la vastita’ degli Incendi – spiega al Sir – rischiano di provocare una vera e propria carneficina. Preghiamo ...

Incendi in Grecia : l’esperto spiega perché è un fenomeno improbabile in Italia : “Spero di non essere smentito, ma quello che sta avvenendo oggi in Grecia rispetto a grandi centri urbani colpiti in maniera così massiccia da Incendi non credo sia un fenomeno replicabile in Italia. Abbiamo vissuto negli anni scorsi delle estati con climi particolarmente caldi e con grande siccità, afa e temperatura molto elevata, però credo che per i sistemi di allertamento e di prevenzione e di gestione di queste situazioni che sono ...

Grecia devastata dal fuoco - almeno 60 morti e 556 feriti negli Incendi nei dintorni di Atene : migliaia di persone in fuga : Trovate 26 persone carbonizzate in una villa - Come riferito dalla Croce Rossa, 26 corpi carbonizzati sono stati scoperti nel cortile di una villa a Mati, a 40 chilometri da Atene. Nelle ultime ore il ...

Incendi in Grecia - il sindaco di Rafina : “Temiamo oltre 100 morti” : Il bilancio dei devastanti Incendi che stanno imperversando in Grecia potrebbe superare i 100 morti: lo ha dichiarato il sindaco di Rafina, Evangelos Bournous, intervistato dall’emittente tv greca Skai. Secondo Bournous vi sarebbero già 60 vittime, tuttavia il bilancio ufficiale indicato dalla protezione civile e dai media greci è al momento di 50 morti. Il numero delle abitazioni distrutte è circa 1.500. L'articolo Incendi in Grecia, il ...

Incendi in Grecia - inferno vicino Atene : 60 morti. Turisti italiani : «Cielo di fuoco» : Sono almeno 60 le vittime dei devastanti Incendi che interessano in queste ore la zona a nordest di Atene. La conferma arriva dal sindaco di Rafina, Evangelos Bournous. La portavoce del...

Grecia : sindaco - "oltre 60 morti per gli Incendi" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Incendi in Grecia - turisti italiani : “Siamo chiusi in hotel - il cielo del colore del fuoco” : “Siamo al sicuro in hotel ad Atene. Il volo di ieri è stato soppresso e ci hanno portato in albergo. Dovremmo ripartire oggi. Il cielo di Atene ieri era color giallo sembrava una tempesta di sabbia, era il colore del fuoco“: lo ha raccontato Michele D’Ambrosio, ex sindaco di Santeramo (Bari), che si trova con connazionali in vacanza ad Atene. Gli Incendi nelle grandi pinete in Grecia, vicino la capitale, hanno provocato finora ...

Incendi in Grecia - ambasciatore italiano : “Scene raccapriccianti” : “Abbiamo visto scene raccapriccianti, dodici ore di inferno, partite da ovest ma poi a causa del vento i danni maggiori si sono registrati sulla costa est dell’Attica“: lo ha dichiarato a RaiNews24 l’ambasciatore italiano in Grecia, Efisio Marras, in riferimento all’emergenza Incendi. “Siamo in contatto continuo con tutti, in particolare con l’unità di crisi greca. Non possiamo escludere nulla“, ...