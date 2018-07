Incendi in Grecia | l' ultima grande emergenza nel 2007

Incendi Grecia - Atene assediata dalle fiamme : 50 morti e centinaia di feriti - migliaia di turisti in fuga (FOTO e VIDEO) : Le grandi pinete intorno ad Atene bruciano senza sosta da lunedì pomeriggio: le fiamme hanno già ucciso 50 persone e stanno mettendo in ginocchio la Grecia. Alcuni dei corpi sono stati trovati in mare, dove probabilmente cercavano una via di fuga, altri all’interno delle proprie abitazioni distrutte dal fuoco. I feriti sono 156, come riporta la radio pubblica Ert, fra questi 16 sono bambini e 11 sono in ...

Grecia - inferno ad Atene : Incendi causano oltre 50 morti - turisti in fuga : Notte drammatica ad Atene: diversi incendi si sono sviluppati nelle scorse ore nella capitale della Grecia. I media locali parlano di oltre 50 morti e di almeno 150 feriti, ma è un bilancio destinato a peggiorare nelle prossime ore. Le autorità greche hanno dichiarato lo stato di emergenza e hanno già chiesto l'aiuto dell'Unione Europea. Notte drammatica ad Atene: incendi causano oltre 50 morti e centinaia di feriti Continua ad aggravarsi il ...

Grecia - 15 Incendi simultanei - decine di morti : Grecia, 15 incendi simultanei, decine di morti – Situazione drammatica in Grecia per gli incendi che hanno causato decine di morti e di feriti vicino alla capitale Atene. E’ di almeno 50 morti e oltre 150 feriti, con migliaia di persone in fuga, il drammatico effetto degli incendi divampati in Grecia. La maggior parte delle vittime si registra nei dintorni della località balneare di Mati, a 40 chilometri da Atene. Numerosi corpi ...

Gli Incendi fanno strage in Grecia : ci sarebbero almeno 50 morti e 150 feriti : Gli incendi nelle grandi pinete attorno ad Atene fanno strage: sarebbero almeno 50 finora i morti accertati nei roghi che stanno devastando l'Attica, stando agli ultimi bilanci stilati dalla protezione civile e dalla Croce Rossa. Intanto le fiamme continuano a bruciare senza che i pompieri riescano a domarle. E nuovi incendi sono divampati nella notte in altre regioni della Grecia. Come alla periferia della cittadina di Xylokastro, nella zona di ...

Incendi in Grecia : vittime trovate abbracciate sulla spiaggia : vittime degli Incendi che stanno devastando la Grecia, nei pressi di Atene, sono state rinvenute abbracciate l’una all’altra sulla spiaggia di Argyri a Mati, dove si contano 24 dei 50 morti dei roghi: lo ha reso noto il presidente della Croce Rossa greca, secondo quanto riporta “GreekReporter”. I corpi abbracciati, tra i quali quelli di bambini, giacevano a una trentina di metri dal mare. L'articolo Incendi in Grecia: ...

Gli Incendi fanno strage in Grecia : almeno 50 morti e 150 feriti : Gli incendi nelle grandi pinete attorno ad Atene fanno strage: sono 50 finora i morti accertati nei roghi che stanno devastando l'Attica, stando alle ultime notizie della protezione civile. Il bilancio è ancora provvisorio, mentre le fiamme continuano a bruciare senza che i pompieri riescano a domarle. E nuovi incendi sono divampati nella notte in altre regioni della Grecia. Il maggior numero di vittime si conta nei dintorni della ...

