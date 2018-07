Incendi in Grecia | ambasciatore italiano | “Scene raccapriccianti”

Incendi in Grecia - turisti italiani : “Siamo chiusi in hotel - il cielo del colore del fuoco” : “Siamo al sicuro in hotel ad Atene. Il volo di ieri è stato soppresso e ci hanno portato in albergo. Dovremmo ripartire oggi. Il cielo di Atene ieri era color giallo sembrava una tempesta di sabbia, era il colore del fuoco“: lo ha raccontato Michele D’Ambrosio, ex sindaco di Santeramo (Bari), che si trova con connazionali in vacanza ad Atene. Gli Incendi nelle grandi pinete in Grecia, vicino la capitale, hanno provocato finora ...

Grecia - oltre 60 morti negli Incendi nell’Attica - turisti in fuga : Gli incendi nelle grandi pinete attorno ad Atene non si fermano e le conseguenze sono sempre più tragiche. Sono oltre 60 finora i morti e più di 150 i feriti accertati nei roghi che stanno devastando l’Attica. Molte delle vittime sarebbero bambini, intrappolati nelle loro case. Si tratta di un bilancio ancora provvisorio, mentre le fiamme continua...

Incendi in Grecia : “Mati come Pompei - mamme e bimbi morti abbracciati” : Gli Incendi in Grecia stanno divampando fuori controllo: le immagini di Mati, la cittadina più colpita dai roghi, “ricordano lo scenario macabro di Pompei“: i soccorritori hanno trovato tra l’altro i corpi carbonizzati di due donne morte abbracciate ai loro bimbi, riporta la tv greca Skai. Alcune persone hanno cercato di sfuggire alle fiamme correndo verso il mare, ma una scogliera li ha costretti a tornare indietro per cercare ...

Incendi in Grecia - il premier Conte : “Profondamente scossi - dall’Italia due canadair” : “Profondamente scossi per la morte di tante persone a causa degli Incendi in Grecia. L’Italia si stringe attorno alla popolazione greca e si è già attivata mettendo a disposizione due canadair“: questo il post su Twitter del presidente del Consiglio Giuseppe Conte L'articolo Incendi in Grecia, il premier Conte: “Profondamente scossi, dall’Italia due canadair” sembra essere il primo su Meteo Web.

Emergenza Incendi in Grecia : lo scorso anno 64 morti in Portogallo : Situazione critica in Grecia a causa degli incendi, che finora hanno causato la morte di 50 persone vicino Atene: una tragedia analoga è stata vissuta lo scorso anno in Portogallo, dove sono morte 64 persone e ne sono rimaste ferite 250, in uno dei più disastrosi incendi della storia del Paese. Le fiamme hanno devastato la regione centrale di Leiria per giorni, al culmine di un’ondata di caldo. Molte vittime sono morte intrappolate nelle ...

Incendi in Grecia - testimone : “Siamo scappati in mare - le fiamme ci stavano inseguendo” : “Per fortuna c’è il mare: siamo scappati in mare, perché le fiamme ci stavano inseguendo fino in acqua“. Il fuoco “ci ha bruciato la schiena e ci siamo tuffati in acqua. Ho detto ‘mio Dio, dobbiamo correre a salvarci’“: lo ha raccontato un testimone, Kostas Laganos, scampato agli Incendi in Grecia, citato dalla BBC online. Gli Incendi nelle grandi pinete in Grecia, vicino ad Atene, hanno provocato finora ...

Incendi in Grecia : la Farnesina verifica la presenza di italiani : “Incendi in Grecia: Farnesina attraverso Unità di Crisi e ambasciata ad Atene lavora per verifiche con autorità locali ed assistenza ai connazionali“: lo scrive il Ministero degli Esteri su Twitter. In Grecia al momento, il bilancio provvisorio è di almeno 50 vittime e 156 feriti. L'articolo Incendi in Grecia: la Farnesina verifica la presenza di italiani sembra essere il primo su Meteo Web.

