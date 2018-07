Incendi Grecia - centinaia di roghi e colonne di fumo nero : il video sopra ad Atene di un passeggero di un aereo di linea : Un passeggero di un volo di linea ha ripreso ciò che stava accadendo ieri sera, lunedì 23 luglio, sull’altopiano intorno ad Atene, in Grecia. Nel video, si vedono centinaia di roghi, alcuni dei quali si sono già diffusi in mezzo ai centri abitati. L’aereo stava atterrando all’aeroporto di Eleftherios Venizelos. L'articolo Incendi Grecia, centinaia di roghi e colonne di fumo nero: il video sopra ad Atene di un passeggero di un ...

Incendi Grecia - si temono cento morti. ecuperati 5 cadaveri in mare - anche un bimbo : Sessanta morti, cinque cadaveri recuperati in mare tra cui tre donne e un bambino. E' il drammatino bilancio, parziale, dei devastanti Incendi che interessano in queste ore la zona a nordest...

Atene brucia. I video degli Incendi che devastano la Grecia : Il bilancio provvisorio degli incendi che hanno colpito due grandi foreste che circondano Atene è di almeno 60 morti e più di 560 feriti. Mati, località turistica costiera nella regione di Rafina, a circa 40 km a nordest di Atene, è la più colpita ed è completamente incenerita. Il fumo denso ha ragg

Incendi in Grecia - ad Atene è un’apocalisse : si temono oltre 100 morti - migliaia di feriti. Tutte le FOTO del disastro : 1/52 ...

Incendi - emergenza in Grecia : la Croce Rossa impegnata per garantire i soccorsi : La Croce Rossa sta fornendo primo soccorso e supporto alle persone in difficoltà per gli Incendi che infuriano in tutte le aree vicino ad Atene, in Grecia. I team di emergenza sono impegnati anche nei comuni di Nea Makri, Rafina e Megara. “garantire la sicurezza delle persone è la priorità in questo momento. I nostri team curano i feriti e collaborano con i servizi di emergenza”, ha detto Sofia Malmqvist, coordinatrice del programma ...

Grecia devastata dal fuoco - almeno 60 morti e 556 feriti - Il governo : 'Incendi dolosi' : Le autorità: "Incendi dolosi" - "Dalle 6 di lunedì mattina alle 6 di martedì mattina abbiamo registrato 47 roghi, tutti in luoghi molto vicini". Lo riferiscono fonti del governo greco secondo le quali ...

Incendi in Grecia : 5 cadaveri recuperati in mare - anche un bimbo : La stampa greca riporta che è salito a 5 il bilancio dei corpi senza vita recuperati in mare, al largo delle coste di Artemida, sei miglia nautiche da Rafina. L’ultima vittima recuperata è quello di un uomo, che si presume sia affogato tentando di fuggire dalle fiamme che stanno divampando nel Paese, mentre le altre sono 3 donne e un bimbo. Si teme per la sorte di due turisti danesi, che, assieme ad altre persone, hanno utilizzato un ...

Inferno di fuoco in Grecia : incenerita un'intera città - 60 morti e 550 feriti Migliaia in fuga - "Incendi sono dolosi" : E' drammatica la situazione in Grecia, dove le condizioni meteorologiche, caldo torrido e forte vento, hanno alimentato una serie di roghi nei dintorni della capitale. Decine di bambini tra gli ustionati gravi.

L’Unione Europea si mobilita per gli Incendi : aiuti a Grecia - Svezia e Lettonia : L’Unione Europea è mobilitata da ieri per aiutare a combattere gli incendi in Grecia, Svezia e Lettonia: circa 60 pompieri con equipaggiamenti sono partiti da Cipro per la Grecia. La Spagna invierà due Canadair, mentre la Bulgaria invierà materiale e personale, hanno riferito i servizi del commissario Ue Christos Stylianides, responsabile degli aiuti umanitari e della gestione delle crisi. Diversi altri Paesi Ue hanno messo a disposizione ...

Incendi in Grecia - testimone : tutti quei roghi “non sono un caso - è statisticamente impossibile” : Un testimone, Lefteris Stoukogeorgos, che al momento si trova nella regione di Rafina in Attica (Grecia), nei luoghi più colpiti dagli Incendi, ha dichiarato: “Quando è scoppiato l’Incendio, anzi, gli Incendi, c’era allerta meteo da giorni su condizioni favorevoli ai roghi. E’ statisticamente impossibile pensare che si siano sviluppati 50 roghi quasi contemporaneamente. Quando i vigili del fuoco erano impegnati nella zona ...

Incendi in Grecia : animali dispersi dopo i roghi - si cercano sui social : A seguito degli Incendi che stanno divampando in Grecia, sono numerosi gli animali dispersi: molti proprietari li stanno cercando sui social media, e tante persone hanno pubblicato le foto di quelli ritrovati ma di cui non si sa nulla, riporta “Keep talking Greece”. Sui social sono presenti liste di animali ancora dispersi e trovati, a volte corredate da foto e numeri di telefono. L'articolo Incendi in Grecia: animali dispersi dopo i ...

Incendi in Grecia - inferno vicino Atene : 60 morti. Turisti italiani : «Cielo di fuoco» : Sono almeno 60 le vittime dei devastanti Incendi che interessano in queste ore la zona a nordest di Atene. La conferma arriva dal sindaco di Rafina, Evangelos Bournous. La Croce Rossa invece...

