Incendi Grecia | la Farnesina | “Un gruppo di italiani era vicino ai roghi | è stato messo

Incendi Grecia - il racconto dei superstiti : “Come Pompei - le fiamme ci bruciavano la schiena. Il mare l’unica via di fuga” : Auto bruciate, case distrutte, alberi bruciati, cadaveri. Il piccolo villaggio di Mati, amato dagli ateniesi per le loro gite fuoriporta, non esiste più. La cittadina, nella regione di Rafina, nell’Attica, è la più colpita dagli Incendi in Grecia e si conta il maggior numero di vittime, morte nelle loro case o nelle auto. Il fumo avvolge tutto ciò che rimane ed è un disastro. “Non solo perché è difficile respirare, ma anche perché è ...

IncendiO ATENE - GRECIA : 74 MORTI/ Ultime notizie : Farnesina - non ci sono italiani irreperibili. : Incendi in GRECIA, fiamme alle porte di ATENE: migliaia di turisti in fuga alla disperata verso le spiagge. La testimone: "Mati non esiste più". Cinquanta MORTI accertati, anche bambini. Brucia la GRECIA e gli incendi ad ATENE e dintorni sono una vera e propria anticamera dell'Inferno, fatto di MORTI (forse più di 100), feriti (556) e corpi carbonizzati di chi non è riuscito a trovare una via di fuga dalle fiamme divampate, secondo le ...

Gli Incendi in Grecia e la confusione di Di Maio. Di cosa parlare stasera a cena : Prima di tutto il disastro per il fuoco in Grecia, tra notizie che aggiornano drammaticamente il numero delle vittime e nuove testimonianze sui fronti degli incendi e le difficoltà enormi dei soccorsi. Tenete d'occhio come sempre il ministro Giovanni Tria (è facile, parla poco e agisce per arti co

Incendi Grecia - si temono cento morti. Recuperati 5 cadaveri in mare - anche un bimbo : Settantaquattro morti, cinque cadaveri Recuperati in mare tra cui tre donne e un bambino. E' il drammatico bilancio, parziale, dei devastanti Incendi che interessano in queste ore la zona a...

Incendi in Grecia - la paura degli italiani rinchiusi in hotel : «Il cielo era di fuoco» : Il suono continuo delle sirene e il colore del fuoco nel cielo: dai vetri dei pullman che li traghettavano tra aeroporti e alberghi, decine di turisti italiani hanno avvertito solo l'eco...

Disastro in Grecia : i satelliti Copernicus puntati sull’area Incendi : Dopo gli aerei, vigili del fuoco e veicoli, ora sulla Grecia la Commissione Europea ha puntato anche i satelliti Copernicus per far fronte alla grave emergenza incendi che ha colpito il Paese. La Commissione Europea ha appena annunciato, sul suo sito dedicato a Copernicus, che su richiesta del Segretariato Generale per la protezione Civile di Atene ha appena attivato i satelliti del sistema Copernicus sull’area dell’Attica. Leonardo ...

La Grecia in fiamme chiede aiuto all'Unione Europea - si sospettano Incendi dolosi : Si aggrava di ora in ora il conteggio delle vittime dei roghi che stanno devastando la Grecia, a questo inferno si aggiungono i circa 600 feriti, le oltre 300 auto bruciate e un migliaio di abitazioni rase al suolo dall'imponente incendio divenuto inarrestabile intorno ai boschi della città di Atene. Il bilancio delle vittime del fuoco che sta devastando la Grecia è ancora provvisorio; data l'entità dei roghi, la situazione è visibile dai ...

Incendi Grecia - le immagini dal paese che non c’è più : “Mati come Pompei - corpi carbonizzati e insediamento distrutto” : Il paese di Mati, a una quarantina di chilometri da Atene, è stato completamente distrutto dalle fiamme. come hanno detto alcuni testimoni alla tv greca Skai, “l’insediamento non esiste più”. Per i giornalisti dell’emittente televisiva, Mati “ricorda lo scenario macabro di Pompei“. Il giorno dopo la devastazione prodotta dall’Incendio, diverse persone si sono recate nella località situata ...

Incendi Grecia : la Croazia offre l’aiuto con due Canadair : La Croazia ha messo a disposizione alla Grecia due Canadair per lo spegnimento dei devastanti Incendi scoppiati nelle vicinanze di Atene. Il ministro della Difesa croato, Damir Krsticevic, ha detto oggi che i de Canadair sono in stand-by e pronti a partire in qualsiasi momento. Anche in passato la Croazia ha dato assistenza alla Grecia in spegnimenti di Incendiestivi. L'articolo Incendi Grecia: la Croazia offre l’aiuto con due Canadair ...

Grecia devastata dal fuoco - almeno 74 morti e 556 feriti - Il governo : 'Incendi dolosi' : In soccorso della Grecia sono stati inviati anche due Canadair dei vigili del fuoco italiani , che saranno operativi a partire da mercoledì. Le autorità: "Incendi dolosi" - "Dalle 6 di lunedì mattina ...

Incendi Grecia : in partenza due Canadair italiani : Due Canadair dei vigili del fuoco italiani sono in partenza per la Grecia. Secondo quanto si apprende, le autorità di Atene hanno richiesto l’aiuto. I due velivoli dovrebbero decollare dall’Italia nelle prossime ore per essere operativi in Grecia nella giornata di domani. L'articolo Incendi Grecia: in partenza due Canadair italiani sembra essere il primo su Meteo Web.

Incendi in Grecia - apocalisse ad Atene : bilancio sale a 74 morti accertati - “gente in mare per sfuggire alle fiamme”. Gli AGGIORNAMENTI LIVE : 1/72 ...

Grecia - oltre 70 morti negli Incendi nell’Attica - turisti in fuga : Gli incendi nelle grandi pinete attorno ad Atene non si fermano e le conseguenze sono sempre più tragiche. Sono oltre 70 finora i morti e più di 500 i feriti accertati nei roghi che stanno devastando l’Attica. Molte delle vittime sarebbero bambini, intrappolati nelle loro case. Si tratta di un bilancio ancora provvisorio, mentre le fiamme continua...

Almeno 74 morti per gli Incendi in Grecia : Oltre a più di 150 feriti e decine di case e auto distrutte: le foto e le ultime notizie sui grandi incendi nella regione di Atene The post Almeno 74 morti per gli incendi in Grecia appeared first on Il Post.