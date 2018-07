Incendi | ancora allerta in Sardegna

Incendi : ancora allerta per alto rischio in Sardegna : Sarà ancora una giornata di allerta, domani, per alto rischio di Incendi in Sardegna. La Protezione civile regionale ha emesso un nuovo bollettino: mezza Isola sarà ‘sorvegliata’ speciale, con il codice arancio (alta pericolosità) che interesserà virtualmente il percorso della statale 131 da nord a sud: da La Maddalena, passando per Olbia e San Teodoro, quindi il centro nord con Ozieri e Nuoro, e via via Oristano, Medio Campidano e ...

Incendi Sicilia : brucia ancora il bosco nel Ragusano : Non è stato del tutto domato l’Incendio che è scoppiato ieri attorno al bosco di Santo Pietro, nel Calatino, al confine fra i territori della provincia di Ragusa e Catania. L’Incendio ha coinvolto anche una parte della costa acatese. Le squadre antIncendio di forestale, vigili del fuoco e protezione civile lavorano ininterrottamente. I mezzi aerei sono arrivati stamani alle cinque e sono ancora all’opera per evitare il ...

Incendi Sardegna : ancora allerta - codice ‘arancione’ sul Campidano : E’ stato diramato dalla Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Sardegna, un nuovo Bollettino di previsione di pericolo per la giornata di domani, venerdì 20 luglio. Il pericolo è alto ed è contraddistinto dal colore arancione, con attenzione rinforzata su tutto il Campidano, da Cagliari fino ad Oristano. In questo stato, le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l’evento, se non tempestivamente affrontato, ...

La Terra dei fuochi brucia ancora : maxi Incendio sul litorale domitio : Non c'è pace per la Terra dei fuochi. Nonostante i proclami dell'ultimo periodo il territorio continua a bruciare senza sosta. Questo pomeriggio tra Varcaturo e Castelvolturno si è sviluppato un maxi ...

MILANO - IncendiO NEL DEPOSITO DI RIFIUTI AMSA/ Video ultime notizie - vigili del fuoco ancora sul posto : MILANO, INCENDIO nel DEPOSITO di RIFIUTI AMSA di via Lombardi: ultime notizie, allarme nube tossica, al lavoro vigili del fuoco e il nucleo specializzato Nbcr(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 13:29:00 GMT)

Nantes - è ancora guerriglia : Incendiata una scuola e 60 auto - : Nella terza notte di proteste, sorte dopo l'uccisione di un 22enne da parte della polizia, bruciato anche un otto edifici e l'auto del sindaco

Colle val d'Elsa - vigili del fuoco ancora a lavoro per l'Incendio all'azienda Rugi : Le operazioni di spegnimento dell'incendio presso l'azienda Rugi srl sono andate avanti tutta la notte. Questa mattina le fiamme sono più contenute, ed è stato possibile iniziare le operazioni di ...

Il Vesuvio una discarica a cielo aperto - ronde di volontari per prevenire gli Incendi. Ma l’amianto sta ancora lì : Amianto, pneumautici e scorie, il Vesuvio è una discarica a cielo aperto. E l’incendio dolosissimo dell’anno scorso, quando per giorni e giorni il Vesuvio fu ammantato da fuoco e fiamme, portò tutto alla luce del sole. Fu una strage anche di flora e fauna, compreso un milione di api. Ci sono ritornata qualche settimana fa, ancora alberi inceneriti che sembrano sculture di Anselm Kiefer, piante di cactus annichilite, crepe lungo le pendici che ...

Ancora un Incendio nella notte a Lecce - in fiamme una Toyota Aygo. Indaga la Polizia - : Non accenna minimamente a placarsi l'ondata di incendi che stanno colpendo il Salento in questi giorni. Appena una giornata di tregua e che nella nottata appena trascorsa, a Lecce, è andata a fuoco un'...

Roma - 'il bus va a fuoco - tutti giù' : è ancora psicosi Incendi : La dinamica è sempre la stessa: il bus che cammina, l'autista che butta un occhio allo specchietto retrovisore e vede il fumo che sale. Si ferma impaurito, blocca il mezzo, fa scendere i passeggeri ...