Incendi ad Atene | 50 morti | in migliaia in fuga dalla città

Incendi Grecia - Atene assediata dalle fiamme : 50 morti e centinaia di feriti - migliaia di turisti in fuga (FOTO e VIDEO) : Le grandi pinete intorno ad Atene bruciano senza sosta da lunedì pomeriggio: le fiamme hanno già ucciso 50 persone e stanno mettendo in ginocchio la Grecia. Alcuni dei corpi sono stati trovati in mare, dove probabilmente cercavano una via di fuga, altri all’interno delle proprie abitazioni distrutte dal fuoco. I feriti sono 156, come riporta la radio pubblica Ert, fra questi 16 sono bambini e 11 sono in ...

Incendio Atene - almeno 54 morti nei roghi : In fiamme i boschi attorno alla capitale greca, cittadini e turisti in fuga verso le spiagge per salvarsi via mare. Oltre 150 feriti, migliaia gli evacuati

I boschi intorno ad Atene divorati dagli Incendi : 50 morti - 150 feriti - migliaia di sfollati : Le fiamme stanno devastando alcuni boschi che lambiscono la capitale greca: 50 persone sono morte, altre 150 sono rimaste ferite e undici di loro versano in gravissime condizioni.Continua a leggere

