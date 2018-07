: #Inail:calo denunce di infortuni mortali - CyberNewsH24 : #Inail:calo denunce di infortuni mortali - TelevideoRai101 : Inail:calo denunce di infortuni mortali - mcarucci1 : Infortuni mortali, in calo le denunce nei primi sei mesi -

Ledio mortale sul lavoro presentate all'nei primi 6 mesi 2018 sono state 469, 4 in meno (-0,8%) sullo stesso periodo del 2017. I dati evidenziano a livello nazionale ildei casi in occasione di lavoro (da 337a 331), mentre quelli in itinere, nel tragitto da o verso il posto di lavoro,sono passati da 136a 138 unità. Incremento dei casinel NordOvest (+7) e al Centro (+2), ini dati al Sud (-9 morti) e nelle Isole (-16).(Di martedì 24 luglio 2018)