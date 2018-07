“In prigione” Meghan Markle | che scandalo E che imbarazzo con la royal family!

caffeinamagazine

: Dal tentato golpe a #Erdogan: - Sono passati 2 anni esatti - Sono stati arrestati oltre 120 giornalisti - La Turchi… - amnestyitalia : Dal tentato golpe a #Erdogan: - Sono passati 2 anni esatti - Sono stati arrestati oltre 120 giornalisti - La Turchi… - amnestyitalia : Esattamente 2 anni fa il golpe a #Erdogan . Da quel momento i difensori dei diritti umani in #Turchia sono a rischi… - borghi_claudio : @losalumiere C'è margine di aumento spesa / diminuzione tasse dato dall'attuale surplus commerciale. Anche se si è… -

(Di martedì 24 luglio 2018) Non c’è pace per: nuovo. Un altro guaio che coinvolge ancora i parenti della duchessa del Sussex e moglie di Harry. Parenti da parte di padre. Come riporta il Sun, venerdì scorso, 20 luglio 2018, la futura cognata di, la trentasettenne Darlene Blout, è stata arrestata a seguito di una presunta violenza domestica. Destinatario dell’aggressione sarebbe stato il compagno, Thomasjr, fratellastro della duchessa. La Blout, che col futuro marito vive in Oregon, a Grants Pass, ha trascorso una notte nella Josephine County Jail ed è stata poi rilasciata su cauzione. Ma non si è trattato però di un caso isolato: Thomas jr è a sua volta accusato di averle puntato una pistola alla testa, in un altro episodio di presunta ubriachezza molesta e violenza domestica. Senza contare che di recente la 37enne è stata fermata per una questione analoga: ...