In ospedale per un antibiotico | all' Elba niente farmacie notturne

Carolyn Smith - battaglia contro il cancro. Foto dall'ospedale : «In attesa dell'operazione». E arrivano gli auguri dei vip : Carolyn Smith è una vera leonessa. Il giudice di Ballando con le Stelle ha appena postato su Instagram una Foto che la vede ritratta in ospedale, in attesa dell'intervento. L'artista sta combattendo ...

"Aorta a rischio" - ospedale di Perugia : operiamo noi il 19enne : "Aorta a rischio", ospedale di Perugia: operiamo noi il 19enne Il suo appello è diventato virale: Salvatore Pezzano, 19 anni, ha subito una grave lussazione sterno claveare, con l'osso a soli 7 millimetri dall'arteria. Finora nessuno se l'è sentita di intervenire, ma ora due medici del capoluogo umbro si sono fatti ...

Luigi Di Maio : “Sinistra vile - ha permesso a Fiat di fare di tutto e ora che Marchionne è in ospedale lo attacca” : In un'intervista concessa a L'Aria che Tira, il ministro Luigi Di Maio commenta le polemiche scatenatesi contro l'ad di Fca Sergio Marchionne: "Per me è veramente strano vedere quelli lì che hanno permesso alla Fiat di fare quello che voleva in Italia, la sedicente sinistra, quelli che hanno permesso a Marchionne di fare di tutto quando era potente, adesso che invece sta su un letto in ospedale in condizioni critiche lo attaccano. Io lo trovo un ...

Giappone - mai così caldo : oltre 41 gradi. 40 morti - migliaia di persone in ospedale : Un’ondata di caldo senza precedenti sta mettendo in ginocchio il Giappone. A Kumagaya, a circa 80 chilometri a nord di Tokyo le temperature hanno raggiunto i 41,1 gradi: si tratta del livello più alto mai registrato dall’Agenzia meteorologica nazionale. Il record precedente risaliva al 12 agosto del 2013 nella città di Shimanto, nella prefettura di Kochi a sud ovest dell’arcipelago, con 41 gradi. Le vittime, dall’inizio ...

ospedale Perrino - peculato e ricettazione di farmaci : arrestato dipendente della Sanitaservice : BRINDISI - farmaci destinati ai pazienti ricevorati nei reparti di Anestesia e Rianimazione che 'sparivano'. Non arrivavano a destinazione. In più di qualche occasione sarebbero finiti nello zaino e ...

Reparto chiuso per il party all'ospedale del Mare - s'indaga per abuso d'ufficio : Ha confermato tutto, anche se lo ha fatto senza alcuna forma di livore o di polemica nei confronti dei medici che hanno operato il marito. Anzi. Nel ricostruire l'orario e i passaggi di cartelle ...

Olbia - pronto l’ospedale extralusso del Qatar ma i fondi per le cure restano bloccati : La cosa che ha stupito di più l’emiro è che in Italia si usano poco i verbi al futuro. Sembra un azzardo, un rischio che nessuno sembra avere il coraggio di assumersi. Ma di fronte a un investimento che vale in tutto un miliardo di euro, ragionare giorno per giorno ha fatto perdere la pazienza ai vertici di Qatar Foundation. I quali, infatti, hanno...