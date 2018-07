In Cina c’è uno scandalo sui vaccini che è anche una lezione anti complotti

Cina - due terzi delle città a rischio siccità. Carenza più grave nella contea di Si - dove c’era acqua per riempire 420mila piscine : “Non c’è nemmeno un goccio d’acqua“. E’ difficile credere alle parole di Hui Chunjie, la trentacinquenne intervistata dalla rivista digitale Sixth Tone che lo scorso inverno ha deciso di lasciare il villaggio d’origine per trasferirsi nella contea di Si, nella provincia centrale dello Anhui, zona orientale della Cina. Ogni giorno Hui è costretta a trasportare un contenitore di acqua filtrata per quattro rampe ...

I ladri le rubano l’auto : all’interno c’è la figlia neonata. Si aggrappa e viene trasCinata : L'incidente è avvenuto nei pressi di Birmingham. I due teppisti hanno costretto Clare O'Neill a scendere dalla sua auto e poi sono riportati. Dietro c'era una bimba di appena 4 settimane. La donna è stata trascinata per qualche metro per poi perdere la presa dalla vettura. Fortunatamente tutto si è concluso per il meglio.Continua a leggere

Napoli - Hamsik : “Cina? Non c’erano le condizioni” : “Le offerte ricevute dalla Cina? A maggio ne parlai subito col presidente, ma lui fu categorico: ‘Ma ndo’ vai? Questa è casa tua!’, mi disse. Io avevo già avuto offerte in passato, precisamente due anni fa dopo l’europeo, ma dissi subito di no. Quest’anno si sono ripresentate e mi ero dato come deadline il 9 luglio: se entro l’inizio del ritiro di Dimaro non fosse successo nulla allora avrei ...

C’è stata un’esplosione in un impianto chimico nel sud-ovest della Cina : 19 persone sono morte e 12 sono ferite : C’è stata un’esplosione in un impianto chimico della regione dello Sichuan, nel sud-ovest della Cina: sono morte 19 persone e 12 sono ferite. Lo ha fatto sapere l’agenzia di stampa statale Xinhua, dicendo anche che le condizioni dei feriti sono The post C’è stata un’esplosione in un impianto chimico nel sud-ovest della Cina: 19 persone sono morte e 12 sono ferite appeared first on Il Post.

Finché c’è ‘Vida’ c’è speranza - il difensore trasCina la Croazia in semifinale : lacrime per la Russia - finisce il sogno Mondiale [FOTO e TABELLONE] : 1/26 AFP/LaPresse ...

“Investito - trasCinato per 5 metri e ucciso”. Poi l’altro choc : chi c’era al volante. È successo in Italia - sono tutti sconvolti : Una vicenda che ha lasciato nello sgomento più totale l’intera città di Potenza. Una tragedia che per la sua dinamica ha creato più di una perplessità fin dal primo momento e in fatti adesso l’accusa è di omicidio volontario premeditato: è a carico di una donna che ha investito e ucciso il marito. Procediamo con ordine e raccontiamo cosa è successo nel dettaglio. I fatti sono avvenuti a Paterno di Lucania, in provincia di Potenza, ...

Giulia De Lellis contro i fan : c’entra il riavviCinamento a Damante : Andrea Damante e Giulia De Lellis insieme: lei sbotta sui social Continua a tenere banco il gossip su Giulia De Lellis e Andrea Damante. Qualche giorno fa la coppia è stata avvistata in Sardegna e negli ultimi tempi continuano ad incontrarsi e a frequentare i medesimi posti solo ed esclusivamente per ragioni lavorative. I fans dei Damellis si sono divisi in due fazioni: ci sono coloro che stanno dalla parte della De Lellis e chi invece spera ...

Anti-G7 in Cina - Pechino e Mosca cercano l’integrazione : c’è anche Rohani : Anti-G7 in Cina, Pechino e Mosca cercano l’integrazione: c’è anche Rohani Anti-G7 in Cina, Pechino e Mosca cercano l’integrazione: c’è anche Rohani Continua a leggere L'articolo Anti-G7 in Cina, Pechino e Mosca cercano l’integrazione: c’è anche Rohani proviene da NewsGo.

“Tieni giù le mani”. Gf - adesso è davvero troppo. Lui si avviCina nel cuore della notte - lei rifiuta e volano parole grosse. Sul web ormai è un caso e c’è chi torna a chiedere la sospensione del programma : Sale la temperatura al Grande Fratello. E se le fazioni sono ben delineate, con Simone Coccia Colaiuta che ha stretto un sodalizio con Alberto Mezzetti a prova di bomba (e si è conquistato l’accesso diretto alla finale), nessuno si aspettava una frattura del genere tra loro due. Due che, ad inizio programma, avevano fatto sognare e che ora sono ai ferri corti anzi, cortissimi. Visto che le parole che Lucia Orlando ha rivolto al “bono” ...

In Cina c’è stato un “attacco sonoro” contro un funzionario governativo statunitense : I sintomi sono simili a quelli riportati dai diplomatici statunitensi a Cuba nel 2016, e che in parte rimangono ancora un mistero The post In Cina c’è stato un “attacco sonoro” contro un funzionario governativo statunitense appeared first on Il Post.