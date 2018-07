Imprese | Ice e RetImpresa insieme per sviluppo su mercati esteri

meteoweb.eu

(Di martedì 24 luglio 2018) Roma, 24 lug. (AdnKronos) – Agenzia Ice ehanno siglato un accordo operativo per sostenere le aggregazioni di, riunite sia in rete che in consorzi, a sviluppare progetti e attività suiinternazionali e a rafforzare così la loro competitività. L’accordo prevede l’erogazione dei servizi del catalogo Ice a condizioni agevolate per i soci dioltre alla collaborazione su una serie di iniziative, in ambito informativo, formativo e di assistenza, per potenziare la capacità di internazionalizzazione e di export delleitaliane che condividono strategie e programmi di business. Le reti di impresa e i consorzi per l’internazionalizzazione potranno infatti contare sull’esperienza, il knowhow e la diffusa presenza all’estero dell’ICE, attraverso 78 uffici in 66 Paesi, e sul supporto operativo ...