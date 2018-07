Immobili | in primo sem 2018 mercato positivo ma frenato

meteoweb.eu

: Il primo network degli immobili verificati urbanisticamente: - PagliaiCarlo : Il primo network degli immobili verificati urbanisticamente: - immobiliare_it : Cresce la #logistica, rallentano gli #hotel, stabile il #SettoreRetail: nella news di oggi la fotografia del mercat… -

(Di martedì 24 luglio 2018) Milano, 24 lug. (AdnKronos) – Un, ma con il freno a mano tirato. Ilper ilare italiano si conferma in crescita, anche se nei primi sei mesi dell’anno investitori e famiglie appaiono più cauti rispetto allo stesso periodo del 2017. A dare una spinta alle transazioni è il persistente calo dei prezzi, che perdono ancora lo 0,2 per cento nelsemestre dell’anno in corso. La previsione per il fatturato a fine, anche se ridimensionata rispetto a febbraio, rimane comunque positiva a 125 miliardi di euro con un più 5,3 per cento sullo scorso anno. Questi alcuni dei dati emersi durante la presentazione a Milano del 26esimo Forum di Scenariari, in programma il 14 e 15 settembre prossimi a S. Margherita Ligure.Il titolo scelto per questa edizione sarà ‘Change the world’: “Un tema che -spiega il presidente ...