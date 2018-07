Immobili : in primo sem. 2018 mercato positivo ma frenato : Milano, 24 lug. (AdnKronos) - Un mercato positivo, ma con il freno a mano tirato. Il 2018 per il mercato Immobiliare italiano si conferma in crescita, anche se nei primi sei mesi dell'anno investitori e famiglie appaiono più cauti rispetto allo stesso periodo del 2017. A dare una spinta alle transaz

Immobili : in primo sem. 2018 mercato positivo ma frenato (2) : (AdnKronos) - Durante l'evento di Santa Margherita Ligure verrà conferito un premio a Cassa Depositi e Prestiti, dal titolo 'Eccellenza 2018 nel real estate', per il suo ruolo e l'impegno nella valorizzazione del territorio, con attenzione alla sostenibilità e all'eticità degli interventi. Un ricono

Immobili : in primo sem. 2018 mercato positivo ma frenato : Milano, 24 lug. (AdnKronos) – Un mercato positivo, ma con il freno a mano tirato. Il 2018 per il mercato Immobiliare italiano si conferma in crescita, anche se nei primi sei mesi dell’anno investitori e famiglie appaiono più cauti rispetto allo stesso periodo del 2017. A dare una spinta alle transazioni è il persistente calo dei prezzi, che perdono ancora lo 0,2 per cento nel primo semestre dell’anno in corso. La ...

Immobiliare - nel primo trimestre calano i prezzi delle abitazioni : Teleborsa, - Nel primo trimestre l'indice dei prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie , sia per fini abitativi sia per investimento, diminuisce dello 0,1% rispetto al trimestre precedente e ...