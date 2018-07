Imbarcazione con due persone a bordo rischia di affondare

Marettimo : Imbarcazione finisce contro gli scogli - nessun ferito : Nell’isola di Marettimo un’ imbarcazione con a bordo una decina di giovani si è schiantata contro gli scogli : i ragazzi sono stati soccorsi e tratti in salvo da alcune persone che si trovavano in zona. L'articolo Marettimo : imbarcazione finisce contro gli scogli , nessun ferito sembra essere il primo su Meteo Web.

Valencia accoglierà la nave Aquarius"L'Imbarcazione approderà tra 4 giorni" Conte : "Grazie Spagna" - Salvini "esulta" : Il primo ministro socialista Pedro Sanchez ha annunciato che permetterà alla nave Aquarius di attraccare a Valencia. Conte: "Non posso che ringraziare le autorità spagnole per aver raccolto l'invito". Il ministro dell'Interno twitta: "Vittoria. 629 immigrati in Spagna. Primo obiettivo raggiunto".