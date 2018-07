Ilva | Di Maio avvio il procedimento per valutare l’annullamento della gara 

Ilva - ArcelorMittal : “Sì a ulteriori impegni”. Di Maio : “Analizzeremo le nuove proposte” : ArcelorMittal si dice pronta a migliorare la propria offerta come chiesto alcune settimane fa da Luigi Di Maio. L'azienda si dice poi "fiduciosa che con il supporto del governo sarà possibile finalizzare nei prossimi giorni l’accordo con i sindacati". Per Di Maio restano comunque da "completare gli accertamenti sulla gara".Continua a leggere

Ilva - OK ARCELORMITTAL A NUOVE RICHIESTE/ Fim Cisl a Di Maio : "Annullare gara o riaprire negoziato sindacale" : Caos ILVA, Forza Italia vs Di Maio: "il Ministro improvvisa". Salvini, "impensabile che chiuda l'azienda". Ira Calenda, "M5s annulli la gara o è solo varietà". ARCELORMITTAL accetta impegni

Di Maio - Ilva e le polveri rosse - : Giochi di Palazzo Il vicepremier stretto tra le promesse e la realtà possibile. Con poco tempo a disposizione.

Ilva - ArcelorMittal a Di Maio : "occupati e tutela ambiente"/ Boccia "non hanno alternative" : M5s "valutiamo" : Caos Ilva, Forza Italia vs Di Maio: "il Ministro improvvisa". Salvini, "impensabile che chiuda l'azienda". Ira Calenda, "M5s annulli la gara o è solo varietà". ArcelorMittal accetta impegni

Ilva : Bentivogli a Di Maio - basta scaricabarile - ora decisioni : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – “Riteniamo che sia ora di interrompere lo scaricabarile, se ci sono vizi nella gara la si annulli, altrimenti riaprire immediatamente il negoziato sindacale fermo da due mesi e dire definitivamente si vuole un Ilva ambientalizzata ma che mantenga la sua vocazione industriale-siderurgica”. A dichiararlo è il segretario generale della Fim-Cisl, Marco Bentivogli, commentando le dichiarazioni del ...

Ilva : Di Maio - in giornata analisi proposta Mittal ma avanti con accertamenti(2) : (AdnKronos) – Il ministro Di Maio ribadisce la necessità di condurre ‘dopo le criticità sollevate dall’Anac ‘ tutti gli accertamenti necessari sulla gara ‘perché non stiamo parlando di affidargli lo stabile di un quartiere ma la più grande acciaieria d’Europa” il cui impatto sulla salute e’ stato ‘devastante”. L'articolo Ilva: Di Maio, in giornata analisi proposta Mittal ma ...

Tap - Di Maio : “Si ascoltino le comunità. M5S non ha cambiato idea”. Confronto con Calenda su Ilva? “Troppo tardi” : Un nuovo caso per il M5S e per il ministro del Lavoro e allo Sviluppo Economico, nonché capo politico del M5S, Luigi Di Maio, dopo la contestazione subita dal ministro per il Sud, Barbara Lezzi, a opera di attivisti “No Tap“. L’infrastruttura tanto contestata dalla popolazione locale verrà bloccata dal governo giallo-verde oppure verrà realizzata? “Come ha detto anche il ministro Moavero Milanesi, in Azerbaigian, ...

Ilva - Di Maio prepara il pasticcio di Stato : Il superministro Luigi Di Maio sul dossier Ilva rischia di combinare un 'pasticcio' più grosso di quello che imputa al suo predecessore Carlo Calenda: coventrizzare l'industria italiana dell'acciaio. '...

Ilva - Di Maio : "Verifiche su bando - in ballo 14 mila persone" : "Il Governo precedente ha avuto cinque anni per affrontare il tema dell'Ilva e lo ha lasciato in queste condizioni, con un bando pieno di criticità e con una scadenza in tempi brevi. Qui dobbiamo ...

Cessione Ilva - Di Maio si rivolge all'avvocatura di Stato : Il ministro vuole capire se è stata corretta la procedura di bando dopo i rilievi sollevati dall'Anticorruzione che ora frena: il nostro era solo un parere -

Ilva - Di Maio : “Dobbiamo decidere futuro di 14mila persone - avviate procedure per verificare che bando sia in regola” : Dopo le rilevazione dell’Anac sulle criticità della gara vinta da Arcelor Mittal, il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, che alla Camera aveva parlato di un “pasticcio commesso dallo Stato”, torna a parlare di Ilva dalla Sicilia e critica il precedente governo, precisando che sta avviando “una procedura interna per le verifiche” relative al bando, perché c’è in ballo “il futuro di ...