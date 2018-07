Ilva | ArcelorMittal accetta tutte le richieste

Ilva - ArcelorMittal : ok a richieste commissari sul piano acquisto : ArcelorMittal ha informato i commissari straordinari dell'Ilva che "accetta tutte le richieste sostanziali di ulteriori impegni riguardo il contratto di affitto e acquisto firmato nel giugno 2017". Lo ...

Come ArcelorMittal vinse la gara per l'Ilva : All'inizio, parliamo di febbraio 2016, furono più di venti i gruppi e le società che presentarono ai commissari la manifestazione di interesse per acquisire le attività, messe in gara, dell' Ilva ...

Ilva - ArcelorMittal : miglioreremo impegni : 18.51 "Nei recenti incontri" con il vice premier Di Maio "abbiamo lavorato per incrementare il piano ambientale e occupazionale, che migliorerà gli impegni originari e rafforzerà le prestazioni ambientali di Ilva". Così in una nota ArcelorMittal che annuncia per i prossimi giorni una "proposta migliorativa". "C'è molto da fare per riassestare Ilva", rilanciarla e "per ricostruire un business italiano". E ribadisce di aver "partecipato con ...

Ilva - ArcelorMittal conferma impegno : noi sempre corretti : Roma, 20 lug., askanews, - 'ArcelorMittal, in questi quattro anni, ha partecipato con correttezza, impegno e dedizione alla gara d'appalto per Ilva, gestita dai suoi commissari sotto la supervisione ...

Ilva - Di Maio : "In arrivo controproposta di ArcelorMittal" : ROMA - Il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio rivela che ArcelorMittal è pronta a rilanciare il suo piano per l' Ilva . 'Questo governo non ha considerato soddisfacenti il piano ...

Ilva - contatti commissari-ArcelorMittal per nuova proposta : I commissari straordinari dell'Ilva sarebbero in contatto con ArcelorMittal, la società che si è aggiudicata la gara per la acciaierie, per mettere a punto una proposta con modifiche anche sul fronte ...

Ilva - “c’è una cordata alternativa ad ArcelorMittal interessata a presentare una nuova offerta” : C’è una cordata alternativa ad ArcelorMittal al lavoro per presentare una nuova offerta sull’Ilva. La notizia, anticipata dall’Adnkronos, filtra da ambienti vicini ad Acciaitalia, sconfitta nel giugno 2017 nella gara per l’aggiudicazione del siderurgico nonostante il parere dei tecnici fosse positivo. L’interesse di alcuni dei partecipanti a quella cordata – della quale era capofila Jindal e Arvedi – ...

Ilva : commissari e ArcelorMittal a lavoro : ANSA, - ROMA, 16 LUG - Giornate cruciali per l'Ilva. Secondo quanto apprende l'ANSA, i commissari sono al lavoro con ArcelorMittal per redigere una proposta migliorativa. In particolare si starebbe ...

Ilva - ora Di Maio chiede all'Anac di indagare sulla vendita ad ArcelorMittal : È già sul tavolo dell'Anac di Raffaele Cantone la segnalazione del governatore della Puglia, Michele Emiliano, sulle presunte irregolarità nella cessione dell'Ilva ad ArcelorMittal. Ma questo non ...

Ilva : Di Maio invia a Cantone documentazione cessione ArcelorMittal : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – Il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, darà seguito alla denuncia avanzata ieri dal Governatore della Puglia, Michele Emiliano e invierà tutta la documentazione della cessione dell’Ilva alla cordata Am Invest.co all’Anac per un riesame della procedura di aggiudicazione pubblica. Così a quanto si apprende, il governo risponde alle richieste di fare luce sulle irregolarità della gara con cui ...

Ilva - Michele Emiliano a Luigi Di Maio : “Irregolare la cessione ad ArcelorMittal” : In una lettera al ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano chiede di riconsiderare la proposta di AcciaItalia, migliore in termini di ambiente, occupazione e investimenti. "Zone d'ombra" ci sarebbero invece in quella vincente di ArcelorMittal.Continua a leggere

Ilva - Emiliano a Di Maio : "Cancellare l'offerta di ArcelorMittal - vendita irregolare" : Cancellare l'offerta di ArcelorMittal alla quale il precedente ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda aveva dato semaforo verde, riconsiderare la proposta respinta di AcciaItalia perché più '...