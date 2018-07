Ilva | ArcelorMittal accetta tutte le richieste dei commissari

Ilva - ArcelorMittal a Di Maio : “occupati e tutela ambiente”/ Boccia “non hanno alternative” : M5s “valutiamo” : Caos Ilva, Forza Italia vs Di Maio: "il Ministro improvvisa". Salvini, "impensabile che chiuda l'azienda". Ira Calenda, "M5s annulli la gara o è solo varietà". ArcelorMittal accetta impegni(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 14:00:00 GMT)

Ilva : OK di ArcelorMittal alle richieste dei Commissari : Teleborsa, - Fumata bianca per l'Ilva da parte di ArcelorMittal che ha informato i Commissari straordinari del gruppo siderurgico che " accetta tutte le richieste sostanziali di ulteriori impegni ...

Ilva - ArcelorMittal ai commissari straordinari : ‘Aumentiamo gli impegni su occupati e tutela dell’ambiente’ : Dopo i rilievi dell’Anac sulle criticità nella procedura di assegnazione dell’Ilva alla cordata Marcegaglia–ArcelorMittal, il gruppo anglo-indiano è pronto a migliorare la propria offerta come richiesto dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo Luigi Di Maio. Che ha accusato il predecessore Carlo Calenda di aver fatto “un pasticcio“. In una nota diffusa martedì mattina si legge che ArcelorMittal ha informato i ...

Svolta Ilva - ArcelorMittal dice sì a tutto : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – Ilva rivede la luce. ArcelorMittal ha informato i Commissari straordinari di che accetta tutte le richieste sostanziali di ulteriori impegni riguardo al contratto di affitto e acquisto firmato nel giugno 2017. Ad annunciarlo è il gruppo in una nota. ArcelorMittal “confida che questi impegni aggiuntivi evidenzino al Governo e agli altri stakeholder nazionali e locali interessati il suo pieno impegno per ...

Svolta Ilva - ArcelorMittal dice sì a tutto : Ilva rivede la luce. ArcelorMittal ha informato i Commissari straordinari di Ilva che accetta tutte le richieste sostanziali di ulteriori impegni riguardo al contratto di affitto e acquisto firmato ...

Ilva - ArcelorMittal : ok a richieste commissari sul piano acquisto : ArcelorMittal ha informato i commissari straordinari dell'Ilva che "accetta tutte le richieste sostanziali di ulteriori impegni riguardo il contratto di affitto e acquisto firmato nel giugno 2017". Lo ...

Ilva - ArcelorMittal accetta tutte le richieste : Roma, 24 lug., askanews, - ArcelorMittal ha informato i Commissari straordinari di Ilva che 'accetta tutte le richieste sostanziali di ulteriori impegni riguardo al contratto di affitto e acquisto ...

Come ArcelorMittal vinse la gara per l'Ilva : All'inizio, parliamo di febbraio 2016, furono più di venti i gruppi e le società che presentarono ai commissari la manifestazione di interesse per acquisire le attività, messe in gara, dell' Ilva ...

Ilva - ArcelorMittal : miglioreremo impegni : 18.51 "Nei recenti incontri" con il vice premier Di Maio "abbiamo lavorato per incrementare il piano ambientale e occupazionale, che migliorerà gli impegni originari e rafforzerà le prestazioni ambientali di Ilva". Così in una nota ArcelorMittal che annuncia per i prossimi giorni una "proposta migliorativa". "C'è molto da fare per riassestare Ilva", rilanciarla e "per ricostruire un business italiano". E ribadisce di aver "partecipato con ...

Ilva - ArcelorMittal conferma impegno : noi sempre corretti : Roma, 20 lug., askanews, - 'ArcelorMittal, in questi quattro anni, ha partecipato con correttezza, impegno e dedizione alla gara d'appalto per Ilva, gestita dai suoi commissari sotto la supervisione ...

Ilva - ArcelorMittal : sempre corretti - ribadiamo il nostro impegno : Roma, 20 lug., askanews, - 'ArcelorMittal, in questi quattro anni, ha partecipato con correttezza, impegno e dedizione alla gara d'appalto per Ilva, gestita dai suoi commissari sotto la supervisione ...

Ilva - ArcelorMittal conferma impegno : noi sempre corretti : Roma, 20 lug., askanews, - "ArcelorMittal, in questi quattro anni, ha partecipato con correttezza, impegno e dedizione alla gara d'appalto per Ilva, gestita dai suoi commissari sotto la supervisione ...

Ilva - Di Maio : "In arrivo controproposta di ArcelorMittal" : ROMA - Il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio rivela che ArcelorMittal è pronta a rilanciare il suo piano per l' Ilva . 'Questo governo non ha considerato soddisfacenti il piano ...

Ilva - contatti commissari-ArcelorMittal per nuova proposta : I commissari straordinari dell'Ilva sarebbero in contatto con ArcelorMittal, la società che si è aggiudicata la gara per la acciaierie, per mettere a punto una proposta con modifiche anche sul fronte ...