Iliad | accordo con INWIT per ampliamento della copertura di rete

Accordo vicino tra Iliad e INWIT per l’ampliamento della copertura - nuovo spot in onda : Entro i prossimi mesi la copertura fornita da Iliad potrebbe migliorare in modo importante grazie a un Accordo con INWIT, la società delle torri controllata da TIM. Secondo le ultime l'intesa sarebbe vicina. Intanto Iliad lancia il nuovo spot televisivo. L'articolo Accordo vicino tra Iliad e INWIT per l’ampliamento della copertura, nuovo spot in onda proviene da TuttoAndroid.