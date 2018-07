Il tris d' assi per la Juventus di Cristiano Ronaldo

Di Maio : triste infierire ora su Marchionne - da me massimo rispetto : Roma – “E’ veramente Triste vedere quelli che hanno permesso alla Fiat di fare quello che voleva in Italia, quando Marchionne era potente gli hanno fatto fare quello che voleva, e adesso che sta in un letto d’ospedale, lo attaccano. E’ Triste infierire su una persona che sta in un letto d’ospedale. Da parte mia massimo rispetto”. Cosi’ il vicepremier Luigi Di Maio, a L’Aria che tira su ...

Striscia la notizia ridicolizza Barbara d'Urso. Pronti via - occhio al colpo bassissimo di Antonio Ricci : 'Oggi parte il Barbara D'Urso contest! Chi saprà fingersi massaia indaffarata meglio di Barbara d'Urso? Aiutaci a scegliere i migliori!'. È Striscia la notizia che lancia l'iniziativa dell'estate. Il ...

Milan - ecco la maglia da trasferta 2018/19 : classico bianco con striscia nera centrale : Puma Football ha svelato il Kit away 2018/19 dell’AC Milan: presente il "Diavolo Rossonero" sul collo. L'articolo Milan, ecco la maglia da trasferta 2018/19: classico bianco con striscia nera centrale è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Pisa - sparisce lo striscione per Regeni dal Comune. Ma il sindaco assicura : "Tornerà" : Grandi polemiche, a Pisa, per lo striscione "Verità per Giulio Regeni" sparito dalla facciata di Palazzo Gambacorti, sede del Comune. Qualcuno subito ha attaccato la nuova giunta di centrodestra, guidata dal sindaco Michele Conti. Lo ha fatto per compiacere il ministro dell'Interno Salvini, ha ipotizzato qualcuno, ricordando che il capo del Viminale di recente ha detto che il caso Regeni era un problema familiare, ma che per il nostro Paese la ...

Risultati Mondiali 2018/ Classifica dei gironi E-F - diretta gol live score : la striscia della Germania : Risultati Mondiali 2018, Classifica dei gironi E-F, diretta gol live score delle partite in programma oggi 27 giugno. Brasile e Germania in campo per match decisivi(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 11:48:00 GMT)

Risultati Mondiali 2018/ Classifica gironi A-B : Uruguay primo con tris - vince l'Arabia! Diretta gol live score : Risultati Mondiali 2018, gruppi A-B: Diretta gol live score delle partite che chiudono i due gironi. L'Uruguay si prende il primo posto battendo nettamente la Russia, vittoria dell'Arabia(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 17:52:00 GMT)

“Addio”. Terribile lutto per Massimiliano Allegri. Il giorno più triste per l’allenatore della Juventus : Una notizia Terribile che arriva a pochi giorni dalla vittoria del suo quarto scudetto consecutivo, il settimo per la Juventus. Una perdita, per Massimiliano Allegri, di quelle che fanno male. l’allenatore dei campioni d’Italia per ora non ha rilasciato dichiarazioni e probabilmente non lo farà neanche nei prossimi giorni. È morta a Milano, dove era ricoverata in seguito a un peggioramento delle sue condizioni, Carla Danesi, la mamma del ...

Striscia la Notizia - coca-gate al Grande Fratello?/ Video - Barbara D'Urso svela : "Rassicurazioni da Endemol" : Striscia la Notizia, coca-gate al Grande Fratello? Barbara D'Urso raggiunta da Valerio Staffelli non intende passarci su ma ha confermato che continuerà ad indagare.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 23:05:00 GMT)

BS : tassista investe coppia sulle strisce e scappa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

VIDEO MOTOGP / Highlights e classifica piloti : Marquez cala il tris (Gp di Francia 2018 Le Mans) : VIDEO MOTOGP: Highlights e classifica del mondiale piloti dopo il Gran Premio di Francia 2018, che si è disputato a Le Mans. Nuova vittoria di Marquez, sempre più leader in fuga.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 10:51:00 GMT)