Il thriller The Occupation verrà pubblicato il 9 ottobre

eurogamer

: Il thriller #TheOccupation verrà pubblicato il 9 ottobre - Eurogamer_it : Il thriller #TheOccupation verrà pubblicato il 9 ottobre - ___F_A_M_E : RT @RagusaMaurizio: The Outsider - @luca_briasco ha informato sul suo profilo facebook di aver terminato la traduzione del recente thriller… - Contornidinoir : RT @RagusaMaurizio: The Outsider - @luca_briasco ha informato sul suo profilo facebook di aver terminato la traduzione del recente thriller… -

(Di martedì 24 luglio 2018) Ilin prima persona Thesarà finalmente disponibile su PC, Xbox One e PS4 dal 9.Come riporta Rock Paper Shotgun, si tratta di unambientato nell'Inghilterra del 1987. Nei panni di un giornalista il giocatore sarà chiamato a scoprire la verità dietro un sospetto attacco terroristico, quello che caratterizza il titolo è che avremo 4 ore (reali) per scoprire la verità e impedire al governo di approvare una serie di provvedimenti discutibili. Il gioco è molto simile a Deus Ex per molti aspetti, abbiamo attacchi terroristici, molto stealth, dialoghi, condotti di ventilazione ed in generale quel senso di complotto che si respira già dall'incipit del gioco. Il gioco inoltre promette un solido comparto narrativo.Read more…