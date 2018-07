Il telescopio del big bang e la fine di un' epoca della cosmologia

Spazio - Sudafrica : inaugurato nel deserto del Karoo il radiotelescopio MeerKAT : È stato inaugurato pochi giorni fa nel deserto del Karoo, in Sudafrica, il radiotelescopio MeerKAT parte integrante del progetto multinazionale Square Kilometre Array (SKA) cui partecipa in maniera attiva e qualificata anche l’Italia. Alla cerimonia di inaugurazione, tenutasi alla presenza del Vicepresidente della Repubblica del Sudafrica David Mabuza e con la Ministra della Scienza e della Tecnologia Mmamoloko Khubayi-Ngubane e la Ministra ...

Sudafrica : inaugurato MeerKAT - il più grande radiotelescopio dell'emisfero Sud : Il workshop sarà organizzato dall'Ambasciata d'Italia a Pretoria e dal Ministero Sudafricano della Scienza e Tecnologia in collaborazione con lo Inter-University Institute for Data Intensive ...

Tutti i tratti distintivi del telescopio spaziale James Webb : Sarà il più grande osservatorio spaziale mai esistito e seguirà le tracce di Hubble nell’esplorazione dello spazio profondo. Il suo potentissimo occhio, un enorme complesso di specchi rivestiti da lamine d’oro, scruterà le galassie lontane e ci aiuterà a comprendere gli eventi che risalgono ai primi istanti di vita dell’intero Universo. Il lancio, che era previsto per l’autunno del 2020, è stato appena posticipato al marzo 2021, ha annunciato ...

4 luglio - America : festa dell'indipendenza/ I fuochi d'artificio del telescopio Hubble

La NASA ha rinviato ancora una volta il lancio del suo telescopio spaziale più potente di sempre : La NASA ha annunciato un nuovo rinvio per il lancio del James Webb Space Telescope (JWST), il telescopio spaziale più potente di sempre e ormai in vistoso ritardo rispetto ai piani iniziali dell’ente spaziale statunitense, e delle agenzie spaziali europea The post La NASA ha rinviato ancora una volta il lancio del suo telescopio spaziale più potente di sempre appeared first on Il Post.

Spazio : ancora ritardi per il lancio del telescopio spaziale James Webb : Nuovi ritardi per il lancio del telescopio spaziale della NASA “James Webb“: è stato di nuovo rimandato a causa di problemi tecnici ed errori umani e non potrà avvenire prima del marzo 2021. Il telescopio avrebbe dovuto essere operativo nel 2010 ma nel corso degli anni la data di lancio è stata rimandata più volte. Il James Webb sarà cento volte più sensibile del suo predecessore Hubble con uno specchio principale del diametro di 6,5 ...

Alla scoperta dei segreti della Grande Macchia Rossa di Giove : è tra gli obiettivi del telescopio Webb : È tenuta sotto controllo dal 1830 e ha fatto cimentare generazioni di astronomi che hanno cercato di svelarne i segreti: si tratta della Grande Macchia Rossa, uno dei più noti tratti distintivi di Giove, che da oltre trecento anni infuria sotto l’equatore del pianeta. DAlla primavera del 2020 i ricercatori avranno un alleato in più per scoprire i meccanismi di questa celebre tempesta: per quell’epoca, infatti è in programma il lancio ...

Confermata la Teoria Generale della Relatività di Einstein - grazie al telescopio Hubble : Non solo è l'ennesima conferma della Teoria della relativita' Generale di Einstein, ma è anche la sua misura più precisa al di fuori del Sistema Solare: si tratta di quella avvenuta utilizzando come lente di ingrandimento cosmica ESO325-G004, una galassia lontana 500 milioni di anni luce dal nostro pianeta [VIDEO]. Le osservazioni, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista Science, sono state condotte dal VLT Very Large Telescope ...

