Il team di sviluppo di Onrush colpito da licenziamenti in seguito alle scarse vendite del

(Di martedì 24 luglio 2018) Il mese scorso, il gioco di corseè stato rilasciato da undidi Codemasters precedentemente noto come Evolution Studios. Lo studio era stato originariamente chiuso da Sony dopo che Driveclub non era stato all'altezza delle aspettative, ma furono salvati da Codemasters poco dopo. Sfortunatamente, ilè statodasignificativi recentemente dopo cheha registrato, secondo Eurogamer.Apparentemente,non ha venduto quanto ci si aspettava già al momento del rilascio. Durante la prima settimana del gioco sul mercato, ha piazzato poco più di 1000 copie fisiche nel Regno Unito. Anche se si parla solo di una regione, una prestazione di vendita del genere non è mai di buon auspicio per un gioco. Secondo alcuni ex sviluppatori, c'è stata una mancanza di comunicazione tra ildie i superiori di Codemasters ...