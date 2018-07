Il progetto ProseqO per la nuova frontiera | leggere le proteine

huffingtonpost

(Di martedì 24 luglio 2018) (A cura di Francesco De Angelis e Denis Garoli, IIT)Nell'ultimo decennio si sono sviluppate tecniche in grado di realizzare la lettura del codice genetico in un solo esperimento e ciò ha permesso alla comunità scientifica di iniziare nuovi studi sul DNA, primo tra tutti la decifrazione del codice genetico completo di moltissimi esseri viventi, tra cui l'uomo. Inoltre, è stato possibile introdurre nuove tecniche che analizzano il genoma in modo da evidenziare la presenza di riarrangiamenti cromosomici, delezioni e altre forme di "errore". Queste tecniche trovano largo impiego in ambito clinico poiché permettono di comprendere in modo profondo le origini di molte malattie, come per esempio i tumori, i quali sono connessi ad alterazioni di uno o più geni. Quello che ci siamo chiesti è se potevamo andare oltre e trovare un metodo ancora più ...