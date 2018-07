Il primo video promo TGIT per Grey’s Anatomy 15 | Station 19 e Le regole del delitto 5

optimaitalia

: 'Il punto del #DlDignità è che i precari stanno ricevendo lettere di mancata proroga. Di Maio che parla di un decre… - pdnetwork : 'Il punto del #DlDignità è che i precari stanno ricevendo lettere di mancata proroga. Di Maio che parla di un decre… - fattoquotidiano : ‘L’Orizzonte lontano’, su Loft da domani il primo video-reportage di Alessandro Di Battista. Diretta Facebook alle… - acmilan : He is the first player to score 4? goals in a #UCL match Guess who is the #HiddenPlayer! ????? È il primo giocatore a… -

(Di martedì 24 luglio 2018) Non è lo stesso guardare un teaser della serata del giovedì di ABC senza il volto di Olivia Pope, ma tant'è: ilper Grey's15,19 e Ledelperfetto ha fatto il suo debutto online per ricordare al pubblico americano e non l'appuntamento col nuovo palinsesto targato ShondaLand.Nuovo perché per la prima volta in otto anni non ci sarà Scandal: il political drama si è concluso con la settima stagione la scorsa primavera e questosenza Kerry Washington serve proprio a ricordarlo.A sostituire Scandal è19, il nuovo spin-off di Grey'sdedicato ai pompieri di Seattle che riparte da settembre con la sua seconda stagione dopo la buona accoglienza ricevuta al debutto la scorsa primavera.Spetterà ai valorosi vigili del fuoco della Stazione 19 di Seattle, che in più di un'occasione hanno lavorato con i medici del ...