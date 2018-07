eurogamer

: Il nuovo documentario di Noclip racconta l'ascesa di GOG. #GOG - Eurogamer_it : Il nuovo documentario di Noclip racconta l'ascesa di GOG. #GOG - francescociamp3 : #emofilia: spaccati di vita quotidiana in un film documentario con al centro le persone malate. La narrazione per s… - BarbaraDallapi1 : RT @Animalisti_FVG: Il prossimo 23 novembre a partire dalle ore 21 il nuovo documentario #Dominion' a #Pontedera, in occasione dell'apertur… -

(Di martedì 24 luglio 2018) Quest'anno si festeggia il decimo anniversario di GOG, la piattaforma lanciata nel 2008 da CD Projekt che aveva come principale obiettivo quello di facilitare la ricommercializzazione dei grandi videogiochi del passato, quei "Good Old Games" che diedero il nome al servizio.A partire dal 2012 GOG cominciò a distribuire anche i Tripla A appena usciti sul mercato, e col tempo la piattaforma riuscì ad imporsi come una concorrente seria e credibile a Steam, il colossale distributore che tutti noi oggi conosciamo., noto progetto che realizza tramite crowdfunding interessanti documentari sull'industria dei videogiochi e sui suoi interpreti, ha pubblicato un ultimo lavoro dedicato proprio alla storia di GOG e alla sua lotta contro i DRM.Nel, riportato da RockPaperShotgun, Danny O'Dwyer e i suoi colleghi ripercorrono la storia della piattaforma, dalla sua nascita, quando gli ...