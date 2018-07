Il Napoli su Amazon funziona | registrato un primo “sold out” sullo store

SSC Napoli sbarca su Amazon : è il primo club di calcio in Italia - : Un passo avanti «Storico» nell'approccio della società ai canali online e che farà di certo piacere agli oltre 40 milioni di tifosi ed i 120 milioni di simpatizzanti sparsi per il mondo, che potranno ...

Il Napoli sbarca su Amazon : è il primo club al mondo : Il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha raggiunto un accordo con Amazon grazie al quale il club azzurro sarà il primo al mondo a lanciare un proprio esclusivo Brandstore contemporaneamente su Amazon .it, Amazon .fr, Amazon .de, Amazon .co.uk e Amazon .es. primo club calcistico al mondo a lanciare un proprio esclusivo Brandstore contemporaneamente su Amazon .it, Amazon .fr, Amazon .de, Amazon .co.uk e Amazon .es, con l’obiettivo poi di ampliare la ...

Maradona - Amazon annuncia una serie sul campione del Napoli : Diego Armando Maradona sarà il protagonista di una docuserie che sarà distribuita da Amazon Prime Video in tutti i 200 paesi in cui il servizio è presente e quindi anche in Italia.La serie racconterà la controversa vita di Maradona, un calciatore ancora oggi considerato un mito a Napoli e non solo, amato in tutto il mondo, ma anche un uomo complicato, tormentato, famoso anche per la sua vita fuori dal campo.prosegui la letturaMaradona, ...