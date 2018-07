Il mondo di Alice è tutto d' oro Talento cristallino | arte della lentezza e tanto amore

Scherma - Alice Volpi REGINA D’ORO! Campionessa del mondo nel fioretto femminile - battuta la francese Thibus! : Alice Volpi è la nuova Campionessa del mondo di fioretto femminile. Un trionfo straordinario quella della toscana, che si regala il primo titolo iridato della carriera e il secondo oro all’Italia in questi Mondiali di Scherma a Wuxi. E’ la medaglia della definitiva consacrazione per un talento semplicemente straordinario e che finalmente riesce a salire sul gradino più alto del podio dopo l’argento iridato della passata ...

Pentathlon - Finali Coppa del mondo Astana 2018 : Alice Sotero e Riccardo De Luca in trionfo nella staffetta mista! : L’Italia mette il punto esclamativo nelle Finali di Coppa del Mondo di Pentathlon moderno: Alice Sotero e Riccardo De Luca, con una straordinaria rimonta vincono la staffetta mista, confermando la buona tradizione stagionale che ha visto gli azzurri trionfare in tre occasioni su cinque con altrettante coppie diverse in questa gara. Alice e Riccardo sono partiti così così nel nuoto e nella scherma, accumulando un ritardo non indifferente ...

Pentathlon - Finali Coppa del mondo Astana 2018 : Alice Sotero è la migliore delle azzurre - vince Chloe Esposito : Senza sussulti azzurri, ma era prevedibile dopo il ranking round di scherma di ieri, la finale femminile delle Finali di Coppa del Mondo di Pentathlon moderno: la migliore delle italiane è Alice Sotero, 19ma con 1237 punti, mentre Alessandra Frezza è 27ma a quota 1206, e Claudia Cesarini è 29ma con 1183. Vittoria dell’australiana Chloe Esposito con 1337 punti davanti alla magiara Sarolta Kovacs, con 1324, ed alla lituana Gintare ...

Pentathlon - i convocati dell’Italia per le finali di Coppa del mondo. Alice Sotero guida la truppa azzurra : L’Italia ha ottenuto la qualifica di cinque atleti (su sei posti disponibili al massimo per ciascuna nazione) alle finali di Coppa del Mondo di Pentathlon moderno, in programma ad Astana, in Kazakistan, dal 21 al 24 giugno. La spedizione azzurra sarà composta da tre donne e due uomini. A rappresentare l’Italia saranno, nella finale femminile, Claudia Cesarini (Fiamme Azzurre), Alessandra Frezza (Aeronautica) ed Alice Sotero (Fiamme ...

Pentathlon - Coppa del mondo 2018 : i ranking senior aggiornati. Alice Sotero a ridosso della top ten : Al termine della quarta tappa di Coppa del Mondo di Pentathlon moderno sono stati rilasciati i ranking aggiornati in vista delle finali di Astana, in Kazakistan. I pentatleti italiani pagano il continuo ricambio, che ha portato molti di loro a prender parte a sole due tappe (il ranking prende in considerazione i tre risultati migliori). Tra gli uomini Riccardo De Luca, pur avendo preso parte a tre tappe, è soltanto quarantesimo, mentre tra le ...

Triathlon - Coppa del mondo 2018 : i convocati dell’Italia per la tappa di Cagliari. Spicca Alice Betto : La Coppa del Mondo 2018 di Triathlon sarà protagonista a Cagliari nella giornata di sabato 2 giugno. Nella splendida cornice del Golfo degli Angeli andrà in scena uno degli appuntamenti più attesi del calendario internazionale, l’Italia sarà presente con 13 atleti (6 donne e 7 uomini) che cercheranno di fare bella figura di fronte al proprio pubblico. Su tutte Spicca Alice Betto, bronzo agli Europei 2017 e che ha già ben figurato nel ...