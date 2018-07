Il mistero della malattia di Marchionne

Il mistero della barca fantasma : naufragata senza persone e senza richiesta di aiuto : L'im barca zione ritrovata lungo le coste di Arbus, nel sud Sardegna, dopo il rinvenimento di alcuni detriti in spiaggia. Dopo ore di verifiche i soccorritori non hanno trovato tracce di persone e nelle ore precedenti non sono stati lanciati Sos in zona.Continua a leggere

Il mistero della barca - inglese - di D'Alema : La cronaca dell'episodio è della Nuova Sardegna: 'Subito dopo l'ormeggio D'Alema è sceso con la moglie per fare un giro nel centro e un po' di shopping. Rilassato, non molto abbronzato, bermuda ...

Nainggolan e il mistero di Casal Palocco/ Con la testa a Roma : “Se non mi riportate i bidoni della monnezza..” : Nainggolan e il mistero di Casal Palocco . E' all'Inter, ma con la testa a Roma : “Se non mi riportate i bidoni della monnezza...”. Le ultime notizie sul centrocampista belga(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 18:32:00 GMT)

Il mistero della chiave del tesoro scomparsa che infiamma i fedeli in India : Nessuno vi aveva più messo piede da trenta anni ma da quando le autorità hanno scoperto che la chiave per entrare nella cripta del tesoro nel tempio induista di Jagannath è scomparsa , i fedeli sono sul piede di guerra. A esasperare ulteriormente gli animi la scoperta di una copia trovata negli uffici del tribunale locale.Continua a leggere

Don Matteo 10/ Anticipazioni e promo 12 luglio : il mistero della morte di Salman (replica) : Don Matteo 10, le Anticipazioni della trama in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai in replica, due episodi, “L’amore a chilometro zero” e “L’uomo dei carrelli".(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 19:50:00 GMT)

Migranti - l'sos della Vos Thalassa e il mistero dell'ammutinamento : La società olandese proprietaria della nave nega che a bordo si sia verificata una situazione di ammutinamento o dirottamento, come ha detto Salvini. La richiesta di aiuto alla sala operativa di Roma sarebbe stata una "'soluzione" adottata per cercare di risolvere la fase di...

“Ci siamo quasi”. mistero di Cervinia - a 13 anni dal ritrovamento dell’uomo - la svolta. A “Chi l’ha visto?” l’invito della Polizia : “Adesso ci serve il vostro aiuto” : È sempre merito di Federica Sciarelli quando un vecchio e importante caso, torna in auge dopo anni di silenzio. Parliamo dell’agghiacciante (lasciatecelo dire, almeno in questo caso) vicenda dello sciatore ritrovato il 22 luglio del 2005 a quota 3100 metri, su un ghiacciaio in Valtournenche in località Cime Bianche, Val d’Aosta. Il programma “Chi l’ha visto?” infatti ha fatto sapere, tramite l’ultimo servizio in onda, che la Polizia ...