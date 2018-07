Il mio bodyguard picchiatore? ​L' unico responsabile sono io

ilgiornale

(Di martedì 24 luglio 2018) "Quello che è accaduto il primo maggio è grave e serio, è stato per me una delusione, un tradimento Se cercano un, l'io". Emmanuel Macron si prende le colpe della vicenda che ha coinvolto il suo, Alexandre Benalla, ripreso in un video mentre pesta un manifestante."io che ho dato fiducia a Benalla eio ad aver confermato la sanzione", ha detto il presidente francese a deputati di En Marche!, "Che sarebbe la Repubblica se al primo colpo di vento io dicessi, nonio ma il mio collaboratore o altri uffici? Alcuni hanno dimenticato il gollismo e la sua dignità, gli estremismi non amano lo Stato. Non consegnerò delle teste, non funziono in questo modo. Prenderò decisioni profonde di riorganizzazione delle strutture. Ciò che ci ha condotto qui non è la Repubblica delle micce, non è la Repubblica dell'odio. Non si può essere un leader ...