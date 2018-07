Il miglior gelato artigianale d’Italia è quello di Paolo Brunelli

gqitalia

: @filodigitale Miglior gelato e soprattutto comico di sempre. - AndreaInterNews : @filodigitale Miglior gelato e soprattutto comico di sempre. - ericabattellani : RT @viadeigourmet: Se ve la siete persa nei giorni scorsi, è ora di rimediare! Ecco la #classifica dei migliori #gelati al pistacchio e sta… - Azchetaco : @XboxItalia secondo me il miglior gelato è il gusto scommettiamo P.S. non può mancare il biscotto sopra! -

(Di martedì 24 luglio 2018) Le temperature si alzano, le vacanze si avvicinano e gli italiani riscoprono la meraviglia di gustarsi un conoin santa pace Già, perché neanche il solleone più feroce può sciogliere il legame tra il nostro Paese e questa meravigliosa, freschissima specialità della tradizione gastronomica tricolore: e così, mentre qualcuno decide di sperimentarne la preparazione direttamente a casa (magari seguendo i consigli di qualche manuale ad hoc, come il prezioso “Gelati” di Lydia Capasso e Simone De Feo, Guido Tommasi Editore), la maggior parte di noi incomincia a esplorare le gelaterie del proprio quartiere, confidando in un prodotto realizzato a regola d’arte. Fortunato, dunque, chi abita a Senigallia, o chi ha scelto la popolare località turistica marchigiana per trascorrere l’estate, perché ha la possibilità di godersi ild’Italia. A ...