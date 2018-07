Il Material Design continua il suo sviluppo | ecco nuovi dettagli dello stile by Google

Google si prepara a portare più Material Design nella schermata di login : Google sta per portare nuovi elementi di Material Design all'interno della schermata di login dell'account, modificandone ancora una volta l'aspetto: ecco quali sono e saranno le modifiche. L'articolo Google si prepara a portare più Material Design nella schermata di login proviene da TuttoAndroid.

Il Material Design è sempre più diffuso : in test modifiche all’app Google : Google e Material Design, si fa sul serio. L'indirizzo stilistico deciso dagli uomini con la grande G sul petto inizia a vedersi in ogni dove L'articolo Il Material Design è sempre più diffuso: in test modifiche all’app Google proviene da TuttoAndroid.

Google Maps si veste a nuovo con il Material Design : Dopo le anticipazioni delle scorse settimana è in roll out un aggiornamento per Google Maps, che avviene lato server, con molti elementi nel nuovo Material Theme. L'articolo Google Maps si veste a nuovo con il Material Design proviene da TuttoAndroid.

Date un’occhiata al nuovo Material Design di Google Podcasts e Messaggi Android : Google Podcasts è stato riscritto con un tema più leggero e una nuova icona di riproduzione. Alcuni elementi sono ora arrotondati e presentano icone aggiornate e una nuova icona porta a un nuovo elenco di episodi che potranno essere riprodotti. Nel frattempo l'aggiornamento alla versione 3.3 per l'app Messaggi Android rilasciato da Google ha incluso una versione nascosta della nuova riprogettazione Material Design 2. L'articolo Date ...

Omega Icon Pack offre un pacchetto di icone moderno con colori Material Design : Omega Icon Pack è un'applicazione che offre un pacchetto di Icone con cui personalizzare smartphone e tablet con uno stile moderno. Le Icone sono caratterizzate da un Design piatto con forme quadrate e angoli smussati e dai colori pastello tipici della palette Material Design. L'articolo Omega Icon Pack offre un pacchetto di Icone moderno con colori Material Design proviene da TuttoAndroid.

Google Maps beta corre verso il Material Design e introduce una nuova barra flottante : A Mountain View ogni giorno cambia qualcosa, e nel caso dell'apprezzato Google Maps si va verso una razionalizzazione delle funzioni in chiave Material Design L'articolo Google Maps beta corre verso il Material Design e introduce una nuova barra flottante proviene da TuttoAndroid.

MaterialOS Icon Pack : Spettacolare Icon Pack Gratuito in Material Design : MaterialOS Icon Pack è il miglior Icon Pack Gratuito tutto in Material Design. Da installare subito perchè è pieno di Icone e davvero ben fatto Download APK MaterialOS Icon Pack Il mondo degli Icon Pack per Android è immenso, sono migliaia i pacchi di Icone disponibile per i più diffusi Launcher alternativi come Nova Launcher o APEX e […]