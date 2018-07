Il M5s Lazio propone la sua legge no vax

SPY FINANZA/ Lega-M5s - la guerra che fa gola alla speculazione - e all'Europa - : Tra Lega e Movimento 5 Stelle sembra essere in corso uno scontro il cui conto rischia di essere pagato da tutto il Paese nel corso di questa estate.

SPY FINANZA/ Lega-M5s - la guerra che fa gola alla speculazione (e all'Europa) : Tra Lega e Movimento 5 Stelle sembra essere in corso uno scontro il cui conto rischia di essere pagato da tutto il Paese nel corso di questa estate, spiega MAURO BOTTARELLI

Ballottaggi 2018 - comuni minori : la ‘rossa’ Cinisello Balsamo alla Lega - centrosinistra regge nel Lazio. M5s conquista Acireale : Non solo le città toscane e la rossa Terni. I centri minori coinvolti in questa tornata di elezioni amministrative confermano la tendenza delineata in quelli maggiori: un netto successo del centrodestra, dominato dalla Lega formato governo. Esemplare la caduta di una storica roccaforte della sinistra, un simbolo dell’hinterland operaio milanese come Cinisello Balsamo, espugnata dal leghista Giacomo Ghilardi che ha battuto con oltre il 56% ...

Matteo Salvini spaventa il M5s : 'Maschio alfa - ci farà evaporare...'. La rivelazione di Augusto Minzolini : Dall' Aquarius alla flat tax il vero protagonista della scena politica oggi è Matteo Salvini. La sua presenza si sta imponendo e nel governo e nel Movimento 5 stelle comincia a sentirsi il suo peso. 'Là dentro - dice Roberto Occhiuto di Forza Italia - lui è il ...

M5s ko - persi i due Municipi romani e flop nel Lazio : III Municipio Roma Centrosinistra avanti Caudo al ballottaggio Quattro mesi senza un governo politico. E così uno dei Municipi più grandi della Capitale, il III , Roma Montesacro, è tornato al voto. ...

Amministrative Lazio - M5s brinda solo nella Pomezia del “ribelle” Fucci. Ad Anagni Casapound al ballottaggio : L’aspirante “nuovo Pizzarotti”, Fabio Fucci, fuori dal ballottaggio a Pomezia. Comune dove il M5S (quello ufficiale) ottiene l’unico risultato di rilievo a fare da contraltare a una serie di sconfitte impensabili alla vigilia, specie sul litorale romano. E poi c’è il caso di Anagni, centro ciociaro a pochi chilometri da Roma dove ci sarà un ballottaggio “nero-blu” fra il candidato del centrodestra in quota Forza Italia (ma appoggiatissimo da Fdi ...

Lazio - si vota in due Municipi romani e sul Litorale tra incognita M5s e ‘modello Zingaretti’. Sgarbi unisce Lega e comunisti : Spunti molto interessanti per il futuro locale e nazionale. È quanto potrebbero delineare i risultati delle elezioni amministrative nei 47 Comuni (su 762) chiamati al voto nel Lazio. Sarà per questo che in due Municipi romani e in tre comuni importanti come Fiumicino, Velletri e Santa Marinella, il centrosinistra fa le prove di coalizione, sulla spinta di Nicola Zingaretti – che vuole riproporre il modello sul nazionale – auspicando di ...

Comunali - il voto nel Lazio A Sacrofano Nicolini sfida Luzzi Pd - M5s e FdI : tutti contro l'ex An : Sacrofano «terra di cavalli e ristoranti». Lo ripetono tutti, quasi un unico coro si eleva dal piccolo comune a venti minuti dalla Capitale. Tra il profumo del fieno e del gelsomino, 8 mila anime ...

Lazio : ok Bilancio - astenuti M5s-Pirozzi : ANSA, - ROMA, 01 GIU - Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato con il voto favorevole del centrosinistra e l'astensione di M5s, Sergio Pirozzi e dei due consiglieri del Gruppo Misto il Bilancio ...

Savona nel 2015 : 'Con M5s e Lega al governo - speculazione internazionale come in Grecia' : Savona era stato indicato come ministro dell'economia di un governo gialloverde, proposta poi bocciata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Regione Lazio : M5s presenta emendamento stop vitalizi : Roma – I Consiglieri regionali del M5S del Lazio hanno presentato un emendamento alla Legge di Stabilità. “Abolire gli assegni vitalizi in erogazione. Determinare il trattamento previdenziale sulla base del sistema contributivo. E introdurre il divieto di cumulo con altri assegni vitalizi ‘ereditati’ da altre cariche politiche”. La situazione attuale “Attualmente sono in tutto 265 gli ex consiglieri ed ex ...

Sondaggio - la simulazione dell'Istituto Cattaneo su Lega e M5s : voto oggi - avrebbero il 90% dei seggi : Se si dovesse tornare oggi alle elezioni, una coalizione formata dal Movimento Cinque Stelle e Lega sarebbe in grado di conquistare almeno il 90% dei seggi nelle due Camere. Il risultato clamoroso ...

"Se M5s e Lega alle prossime elezioni si alleano - sarà cappotto nei collegi". La simulazione del Cattaneo : "L'ipotetica alleanza tra M5s e Lega - ammesso, lo ripetiamo, che gli elettori si comportino nelle nuove elezioni come nelle precedenti del 4 marzo - consentirebbe ai due partiti di conquistare all'incirca il 90% dei seggi nelle due camere". A dirlo è un'analisi dell'Istituto Cattaneo che ha simulato i possibili esiti di un'"alleanza-cartello elettorale". Il cartello giallo-verde, scrivono i ricercatori, risulterebbe il più votato ...

M5s-Lega - Brunetta insiste : “Preoccupato per lo spread. Nel 2011 fu speculazione - oggi è reazione alle follie del contratto” : “Il contratto di governo? Mi sembra un libro dei sogni, con molti errori, alcuni svarioni e tantissimi pericoli dal punto di vista democratico e istituzionale, dilettanti allo sbaraglio”. Renato Brunetta, arrivando alla Camera dei Deputati boccia senza appello il lavoro messo in piedi da M5S e Lega. E torna ad agitare lo spauracchio dello spread, facendo dei distinguo con la situazione del 2011, quando cadde il governo Berlusconi a ...