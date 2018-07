Il luglio caldo delle nomine Rai

Allerta Meteo per Lunedì 23 luglio - ultime ore di caldo al Sud : piogge - temporali e temperature in picchiata in tutt’Italia [MAPPE e DETTAGLI] : 1/7 ...

Africa : caldo record a luglio nel sud dell’Algeria : In Africa, nella prima metà di luglio, si è rilevato un picco delle temperature in Algeria: nel sud del Paese è stata registrata una temperatura media di 51°C. L’agenzia meteorologica nazionale ha reso noto che nelle nelle province meridionali sono state registrati “picchi di caldo estremo” nel mese di luglio, e che diverse aree la temperatura media ha raggiunto i 40°C. Il Ministero della Salute ha chiesto a persone malate, ...

Fs - sciopero del personale 21-22 luglio : sarà un weekend "caldo" per chi viaggia : Proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale dei dipendenti del Gruppo Fs Italiane dalle 21 del 21 luglio alle 21 del 22 luglio 2018. Lo ha comunicato la Società. Sarà un weekend "...

Allerta Meteo - metà luglio tra super caldo e violenti temporali in arrivo : attenzione a grandine e tornado [MAPPE e DETTAGLI] : 1/7 ...

Allerta caldo Sardegna : domenica 15 luglio attesi 40 °C : La bolla di caldo africano non abbandona la Sardegna. La Protezione civile ha emesso un nuovo bollettino di Allerta per domenica 15: sono previsti 40 gradi. Secondo i dati forniti dall’Arpas, il record di oggi lo detiene il Nuorese, in particolare Ottana, dove il termometro ha raggiunto i 38 gradi, seguito dal Sassarese con 37, nel resto dell’isola, comunque, non si è quasi mai scesi sotto i 30. La situazione rimarrà invariata anche ...

Previsioni Meteo - ondata di caldo shock tra Venerdì 13 e Sabato 14 luglio dal Sahara : oltre +40°C in Sardegna e Sicilia - incubo +50°C tra Algeria e Tunisia : 1/21 ...

Previsioni Meteo - allarme caldo per il weekend : da Venerdì 13 luglio arriva una lingua di “fuoco” africano - fiammata termica fino a +40°C! : 1/10 ...

Allerta Meteo - forte maltempo nelle prossime ore al Nord : violenti temporali Mercoledì 11 luglio - caldo in aumento al Sud : 1/9 ...

BEYONCÈ E JAY-Z - CONCERTO MILANO/ Stadio San Siro : i fan sfidano il caldo in fila ai cancelli (6 luglio) : BEYONCÈ e JAY-Z sono pronti a conquistare lo Stadio San Siro con la prima data italiana di MILANO che andrà in scena oggi, 6 luglio. Ecco tutte le info utili su biglietti e viabilità(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 20:25:00 GMT)

Oggi 6 luglio 2018 la Terra è alla massima distanza dal Sole - raggiunge l’afelio : ma allora perché fa caldo? : Oggi, 6 luglio 2018, la Terra raggiunge l’afelio, il punto dell’orbita terrestre più lontano dal Sole: l’afelio sarà toccato precisamente alle alle 18:47 ora italiana e in quel momento la Terra si troverà a 152.095.566 km dal Sole. Il punto in cui la Terra è più vicina al Sole è chiamato invece perielio, e quest’anno è stato raggiunto il 3 gennaio 2018 alle 06:34 ora italiana (147.097.233 km). La presenza di un massimo e un minimo di ...

Previsioni Meteo - luglio inizia con una settimana di fuoco al Centro/Sud : super caldo nei prossimi giorni [MAPPE] : Previsioni Meteo – Il mese di Luglio inizia con una settimana di fuoco al Centro/Sud: le temperature sono in sensibile aumento sulle Regioni meridionali, così finalmente l’Estate sta tornando sulla retta via. inizia così la prima ondata di caldo della stagione, che al Sud durerà tutta la settimana: attenzione a Giovedì 5 Luglio, il ...

Previsioni Meteo - il caldo inizia a fare sul serio nel weekend : inizio luglio con +40°C al Sud nei prossimi giorni : 1/16 ...

Coldiretti : il caldo spinge 19 milioni di italiani a partire a luglio : Sono 19 milioni gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza a luglio nell’estate 2018 che complessivamente fa segnare un aumento dell’1% degli italiani in viaggio, rispetto allo scorso anno. È quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixe’ dalla quale si evidenzia che ben l’88% degli italiani in vacanza rimane nei confini nazionali. La durata media del tempo trascorso lontano da casa dai vacanzieri è quest’anno di 11,3 giorni e per ...

Previsioni Meteo luglio-Agosto : caldo e tempo asciutto in Europa - ma non nel Mediterraneo [MAPPE e DETTAGLI] : 1/5 Anomalie temperature luglio 2018 (Copernicus / EFFIS) ...